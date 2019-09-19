10 сентября в детском отделе Муниципальной библиотеки левобережья прошла беседа с элементами тренинга для старшеклассников «Театр на сцене и в жизни». Театральный педагог и режиссёр, сотрудник Московской губернской универсальной библиотеки Наталья Владимировна Московская рассказала десятиклассникам школы №1 об истории театра, его важном социальном значении в жизни общества и отдельного человека. Многим знакомы слова Шекспира: «Весь мир - театр, а люди в нём - актеры». «Что наша жизнь? Игра» - риторически вопрошает и сам же отвечает герой «Пиковой дамы» Герман. И действительно, в Год театра есть повод задуматься и поговорить о влиянии этого зрелищного вида искусств на наше сознание и жизнь. Ведь театр - это не просто развлечение. Это мощное орудие психологического, политического, педагогического воздействия искусства, культуры на окружающую действительность, на жизнь реальных людей и даже целых государств. Недаром древнеримский лозунг ставил зрелища в один ряд с хлебом. Подборка слайдов наглядно показала становление и развитие театра от античных времён до театра, основанного на системе Станиславского. Но более всего ребятам понравились игры и упражнения из педагогической театральной практики. Они не требуют какой-то серьёзной специальной подготовки, но класс делают сплочённее, переменки, школьные праздники - интереснее. Нужен только нестандартный подход к организации досуга, к методам воспитания и обучения, чтобы дать выход творческой, эмоциональной и физической энергии. Актёром можешь ты не быть, но игроком в хорошем смысле рано или поздно становится каждый из нас. Все мы в жизни играем те или иные социальные роли. И зачастую от того, как мы с ними справляемся, как умеем взаимодействовать с окружающими людьми, с внешними обстоятельствами, зависит наш успех не только на сцене. Игра, в том числе и актёрская, помогает людям всех возрастов лучше узнать себя и мир и при этом получить удовольствие, отвлечься на время от сиюминутных бытовых проблем. Разнообразные упражнения помогли школьникам сконцентрировать внимание, проверить быстроту реакции, развить музыкальный слух, подвигаться после длительного сидения за партами. Экспромты и этюды из педагогической практики Н.В. Московской помогают пробудить творческие способности, фантазию, освободить душу и сознание от ошибочных и устаревших стереотипов, научиться думать, чувствовать и жить самостоятельно, в ладу и взаимопонимании с собой и с миром, понять, насколько он многообразен и интересен.