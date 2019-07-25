18 июля в читальном зале библиотеки левобережья открылась выставка грунтованной текстильной игрушки «Волшебный мир сказки». Это чудесный подарок дубненцам ко Дню города, а также ко дню рождения библиотеки. На выставке представлены авторские работы дубненской мастерицы Галины Юрьевны Колесниковой. Проработав много лет на производстве, Галина Юрьевна как человек творческий искала возможности для самовыражения в декоративно-прикладном искусстве. Теперь, имея больше времени, она вкладывает фантазию и душу в разные виды рукоделия, в занятие ландшафтным дизайном. В век машин, роботов и компьютеров изделия, особенно игрушки ручной работы, особенно востребованы. Ведь именно через рукоделие можно передать искренние человеческие эмоции, тепло рук и сердца. Кукла учит человека через игру сочувствовать, сопереживать, фантазировать, развивает чувство вкуса и уважение к труду. Поэтому на выставку с удовольствием приходят семьи с детьми, взрослые, чтобы на время окунуться в детство, в атмосферу оживающей сказки. Здесь каждый найдёт для себя что-то интересное, узнает новое или вспомнит почти забытые ощущения, аромат детства, прочитанных сказок и приключений. Хотите знать, как выглядит ёшкин (или всё-таки ёжкин?) кот? Вот он вместе со своей улыбчивой хозяйкой, Бабой-ягой, и совёнком. Ведунья при полном параде, опрятная и довольная, видимо, только что прибралась в своей избушке и готова к праздничному приёму гостей и фотосессии. Никаких косм, костяных ног и людоедства. Это всё клевета на милую женщину элегантного возраста. Первым пожаловали в гости Старичок-лесовичок и очаровательный молёнок, такого хочется погладить, а не прихлопнуть. А вот черепаха Тортила и Дуремар из сказки о Буратино и золотом ключике, Придворный сверчок. Уж не он ли хранит секрет бумажного очага и дверцы в волшебный мир кукольного театра? Синяя гусеница и Белый кролик из Страны чудес, куда путешествовала Алиса. Червячок, забравшись в яблоко, так наелся, что оказался в затруднительном положении. Как выбраться, когда еда тесна, а есть больше нет сил? Но надо улыбаться, ведь фотографируют. Эх, видно, вкусное яблочко, так и хочется тоже откусить! Премудрый пескарь из сказки Салтыкова-Щедрина и сказочный мушкетёр де Гав отсылают нас к классикам. Так хочется порой, забыв о суете, не спеша перечитать знакомые со школы книги и увидеть в сюжетах и персонажах что-то вечно актуальное, дающее ответы на вопросы - нравственные ориентиры прошлого и будущего. Особое место занимает в экспозиции цикл «Славянский годослов». Вы слышали о таком? А ведь по нему жили наши предки. В старину куклы имели прежде всего функцию оберега, тотема, а уж потом игрушки. Здесь же информация о 16-летнем календарном цикле древних славян. О Зодиаке и Китайском гороскопе, представители которого тоже присутствую на выставке, знают все. За всем внимательно наблюдает и учитывает все посещения ученая птица-секретарь - игрушка, выполненная в той же технике. Техника грунтованного текстиля придаёт игрушкам эффект фарфора, даёт возможность играть фактурой, красками. Она требует от мастера терпения, аккуратности, твёрдой руки, умения чувствовать материал и характер персонажа. Для Галины Юрьевны в кукле прежде всего ценна не столько внешняя красота, сколько индивидуальный, неповторимый характер, стиль. И ещё главный секрет - любовь к игрушке, к зрителям, пришедшим на неё полюбоваться. Возможно, кого-то это тоже вдохновит на творчество. Дерзайте! Самовыражение человека взрослого или ребёнка в игре, рукоделии - это очень важно для развития личности, для развития полезных навыков в быту, общении. Выставка продлится до 20 августа. Приходите посмотреть на рукотворное чудо человеческого таланта в читальный зал библиотеки левобережья в будние дни с 10:00 до 19:00. Алла СОБОЛЕВА