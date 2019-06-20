В день пушкинского юбилея в читальном зале библиотеки левобережья состоялся вечер, посвящённый 220-летию со дня рождения великого русского поэта. В основу вечера был положен моноспектакль дубненской артистки, поэтессы, певицы Сталины Папазовой «Золотая россыпь гениальных строк». Под мелодичные звуки пианино, на котором играла наша помощница и волонтёр Галина Аксёнова, публика собиралась на «бал». Только с таким торжественным событием можно сравнить юбилей «солнца русской поэзии». Книжная выставка с красочными иллюстрациями знакомила гостей с изданиями, посвящёнными жизни и творчеству героя торжества, быту русской усадьбы. Библиотекарь Ольга Аникина напомнила о значении Пушкина и его творчества для развития русской литературы и русского языка, русской культуры, для духовного развития общества. Участники творческой мастерской «Улыбка» «поздравили» юбиляра и всех почитателей высокой поэзии выразительной декламацией пушкинских стихов: «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Цветы последние полей…», «Я вас любил…» и др. Прочли так вдохновенно, вдумчиво, что зрителям действительно верилось: «день веселья» настанет, даже «если жизнь тебя обманет…» Стихи Александра Сергеевича учат вере, добру, жизнестойкости, что так необходимо людям. В этот день все мы прониклись духом Пушкина, его судьбой, чувствами, стихами. Прозвучал а капелла романс на стихотворение Александра Сергеевича «Приметы». В первой части мы вместе с Пушкиным перешагнули порог XIX века, и в поэзию был привнесён ветер новизны, свободомыслия. 6 июня - это ещё и день русского языка. Пушкин сделал поэзию ближе и доступней, понятней мало-мальски образованному человеку, привнёс в неё народный, русский дух. Ведь до него даже не все дворяне считали книгу необходимым атрибутом ежедневной жизни. С тех пор не читать, не знать и не любить стихов в образованном обществе стало просто неприличным. Пушкинская вольнолюбивая лирика подняла на пьедестал не только поэта, но прежде всего гражданина, любящего Россию, болеющего душой за народ и свою страну. Строки из стихотворения «Клеветникам России» актуальны и сейчас не менее, чем в XIX веке. Пушкинский «Пророк» и сегодня призывает поэтов быть верным своей высокой цели: «Глаголом жечь сердца людей». Каждый русский душой понимает великое значение Пушкина не только для литературного, но и для духовного развития России, русского человека. Эстафету «солнца русской поэзии» подхватил Фёдор Тютчев и поэты его плеяды, поэты Серебряного века, русского зарубежья. Во второй части зрители услышали стихи поэтов XX и XXI веков, посвящённые Пушкину. Многим из них пушкинская поэзия помогла выстоять духовно, сохранить русский язык, русских дух в эмиграции, в суровые годы Второй мировой войны, перед лицом смерти в фашистских концлагерях. Сталина Папазова рассказала слушателям малоизвестные факты о работе Пушкинских комитетов в среде русской эмиграции во Франции, США, Китае и других странах. Звучали строки, посвящённые Пушкину, Г.Иванова, Саши Чёрного, К Бальмонта, М.Струве, Г.Адамовича, В.Ходосевича и других поэтов русского зарубежья. Среди них стихи, посвящённые не только самому Пушкину, но и его первым воспитателям - няне Арине Родионовне, дядьке Никите Зотову, от которых поэт впитал русский дух, любовь к России и её народу. Завершила вечер пушкиниана наших современников: стихи Н.Бархатовой, М.Сергеева, самой С.Папазовой. Каждое стихотворение зал встречал овацией. Осознание величия и вечности пушкинского гения многих подвигло потянуться к заветным томикам, чтобы ещё раз открыть для себя своего Пушкина, к чтению стихов духовных наследников великого поэта. Любовь к Пушкину, к великому русскому поэтическому слову вечна и не ограничивается рамками лишь 6 июня. А значит, у нас будет ещё не один повод встретиться и послушать возвышенную поэзию. Алла СОБОЛЕВА