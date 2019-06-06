24 мая главным событием для Дубны стал День славянской письменности и культуры. Вместе с духовенством школьники с буквицами, шарами и живыми розами прошествовали по городским улицам. По традиции первыми крестным ходом прошли ученики школ левобережной части города. После молебна в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия возле храма Смоленской иконы Божией Матери колонна с пением молитв отправилась на площадь Космонавтов. С импровизированной сцены на ступеньках Дворца культуры «Октябрь» клирик храма Смоленской иконы Божией Матери священник Антоний Попов обратился к собравшимся со словом, посвященным празднику и святым равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию, создавшим славянскую письменность. Он сказал: «Благодаря им мы можем читать и писать. Та азбука, что была ими создана, понятна для славян. Этот праздник объединяет весь славянский мир. Если мы приедем в Белоруссию, Македонию, Украину, Хорватию и зайдем в православный храм, то услышим родную речь. Благодаря их самоотверженности и труду мы имеем язык, на котором можем говорить и славить Господа». От администрации Дубны собравшихся приветствовал заместитель главы Роман Беленко. Он назвал дело святых братьев Кирилла и Мефодия эпохальной вехой, разделившей времена на «до» и «после». «Они внесли огромный вклад в становление славянской письменности и культуры, которая нас, с одной стороны, объединяет со всеми в мире, с другой стороны, подчеркивает нашу индивидуальность, отличает от других народов», - подчеркнул зам.главы. Праздник продолжили яркие выступления творческих коллективов ДК «Октябрь», народные игры и хороводы, организованные фольклорным ансамблем «Вербочка». На площади Космонавтов развернулся фестиваль мастерства: Центр дополнительного образования «Дружба» и воскресная школа храма Похвалы Пресвятой Богородицы устроили мастер-классы. Дети и взрослые могли собрать самолетик, сплести поясок, раскрасить буквы кириллицы, украсить тарелку дымковской росписью, смастерить куколку-крупеничку и многое другое. В правобережной части Дубны праздничное шествие во главе со священниками стартовало в парке имени П. А. Журавлева. Школьники держали красиво расписанные буквицы, портреты поэтов и писателей и живые розы, привлекающие внимание прохожих. Один из ребят объяснил любопытствующему, что цветы они несут в церковь Кириллу и Мефодию, которые придумали славянскую азбуку. Храм Рождества Иоанна Предтечи с трудом вместил участников крестного хода, которых здесь ожидали их ровесники: девочки из концертного хора «Рапсодия» и мальчики из хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна». Приветствуя собравшихся, священник Леонид Салтыков рассказал о значении подвига святых братьев Кирилла и Мефодия, которые дали славянским народам письменность, и эта письменность легла в основу сегодняшней азбуки, сегодняшней речи. Затем был отслужен молебен в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. После богослужения прозвучали духовные песни сначала в исполнении хора мальчиков, которые пели на клиросе под сводами храма, затем хора девочек. Глубокие по содержанию и музыкально совершенные произведения, чистые детские голоса, святые лики на иконах и горящие свечи создавали ни с чем не сравнимую атмосферу сердечной радости и теплоты. Также в этот день в городе прошли и другие праздничные мероприятия. В ДК «Мир» - гала-концерт и спектакль Московского художественного театра имени А.П. Чехова «Игра в городки»; в левобережной библиотеке - литературно-игровая программа «Что двор, то говор» и фольклорный музыкально-поэтический вечер «Через века несущие свет»; в библиотеке на Большой Волге - праздник славянской письменности. Кроме того, в выставочном зале ДК «Мир» открылась выставка Болгарского культурного института «Болгария - родина кириллицы». Напомним, святые братья Кирилл и Мефодий - христианские проповедники и миссионеры, просветители славянских народов. В 863 году византийский император направил братьев в Моравию на проповедь славянам. Братья составили первую славянскую азбуку и перевели богослужебные книги на славянский язык. Тем самым были заложены основы славянской письменности и культуры. Память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия отмечалась у славянских народов еще в древности. Затем празднование было забыто и восстановлено в Русской Церкви только в 1863 году, когда и было принято постановление о том, чтобы вспоминать словенских просветителей 11 (24 по н. ст.) мая. 30 января 1991 года Президиум Верховного Совета РСФСР принял Постановление о ежегодном проведении Дней славянской письменности и культуры. С 1991 года государственные и общественные организации стали проводить Дни славянской письменности и культуры совместно с Русской Православной Церковью. Светлана Козлова