Традиционно конец учебного года насыщен отчетными концертами творческих коллективов города, неустанно покоряющих своего зрителя талантом музыкального, вокального, хореографического искусства. В минувшие выходные на сцене Дворца культуры «Октябрь» состоялось выступление учащихся хореографического отделения Детской школы искусств «Вдохновение» - студии «Балет Дубны», представивших премьеру балета «Фея кукол». Создать атмосферу сказки на сцене юным балеринам удалось с самых первых минут балетного действа и увлечь зрителя сюжетом. Да и что может быть трогательней и прекрасней, чем волшебная история, рассказанная с помощью искусства танца в сопровождении классической музыки! Представленная воспитанниками хореографического отделения Детской школы искусств «Вдохновение» постановка «Фея кукол» - это сказочный балет романтической стилистики на музыку Йозефа Байера по мотивам либретто И. Хасрейтера и Ф. Гауля. Юные балерины рассказали волшебную историю о девочке, которая мечтала о красивой кукле. Выбрать игрушку в магазине, куда попала героиня сказки, оказалось непросто, ведь куклы все прекрасны и необычны. Это и восточная красавица Рамзея, и очаровательная Коломбина… Сердце маленькой красавицы покорила все же Фея кукол, с появлением которой и началось волшебство… Бал кукол, облаченных в потрясающей красоты наряды, вернул любителей балета, собравшихся в зале, на несколько мгновений в детство. Туда, где лучшими друзьями маленьких девчушек были трогательные куклы в ослепительных кружевных платьях, с огромными ресницами и выразительными круглыми глазами. Прикоснуться к миру доброй сказки посредством красивейшего из искусств – балета, удалось всем без исключения зрителям, восторженно встречавшим каждый новый пируэт юных балерин. Сегодня хореографическое отделение ДШИ «Вдохновение», рассказывает его руководитель Инесса Алексеевна Зайцева, насчитывает около 150 учащихся в возрасте от четырех до четырнадцати лет. Обучают их балетному искусству, помимо самой Инессы Алексеевны, три педагога – Елена Григорьевна Гавриленко, Наталия Игоревна Любенко и Евгения Витальевна Катышева. Все они под аплодисменты своих учеников и зрительного зала по окончании сказочной постановки вышли на сцену. Отмечены были также много лет отдавшие работе с детьми концертмейстеры Вера Ивановна Шилова, Ольга Ивановна Колычева и Светлана Владимировна Фомичева. Минувший год для учащихся хореографического отделения оказался насыщен конкурсами, причем выступления на сценах международных фестивалей и конкурсов принесли юным балеринам заслуженный успех. Так, например, дипломантом второй степени стала ученица 7 класса Дарья Волкова на III Международном фестивале-конкурсе «Волшебный мир искусства». На II Международном фестивале-конкурсе «Азбука искусств» в номинации «классический танец» лауреатом I степени стала Ксения Перышкина, а лауреатами III степени - дуэт Марии Трубниковой и Анны Соколовой. Успешными оказались выступления девочек на международных конкурсах «Золотой фламинго», «Мировые таланты», «Стирая границы», «Весь мир – икусство!», а также на фестивалях хореографического мастерства областного и федерального уровней, откуда дубненские звездочки балета привозили награды за взятые там первые, вторые и третьи места. Регулярно воспитанники хореографического отделения - студии «Балет Дубны» выступают на городских праздниках, ярким и запоминающимся для них самих также оказалось участие в областном проекте «Город А» в составе команды города Дубны. Отрадно и то, что наиболее увлеченные балетом ученики, окончив хореографическое отделение ДШИ, решают продолжить хореографическое образование и поступают в профессиональные колледжи и вузы. К примеру, исполнительница главной роли в балете «Фея кукол» Дарья Волкова планирует поступление в следующем году, а в этом году в хореографическом учебном заведении намерена продолжить образование выпускница 2017 года Валерия Волкова. За красотой балетного искусства, отмечает Инесса Алексеевна Зайцева, – огромный труд детей и их педагогов. «Никакого особенного секрета в балетном искусстве нет, - уверена руководитель хореографического отделения. - Нужно трудиться, трудиться и ещё раз трудиться, как в любом виде спорта или искусства. Смотреть профессиональные постановки известных балетных трупп, посещать музеи и выставки, слушать своих преподавателей, жить балетом, любить балет, отдаваться ему без остатка». С этим наставлением педагога не поспоришь, как и с тем, что только тогда на сцене будет праздник, когда танцуешь не только телом, но и душой. Юным балеринам и их сказочным героиням это удалось – передать зрителю эмоции, вовлечь его в сюжет постановки, и все это посредством балетной техники, продемонстрировав красоту балетного мастерства на пуантах. Анна Французова P.S. Педагоги хореографического отделения ДШИ «Вдохновение» благодарят родителей своих учеников за помощь в подготовке выступления, а также в организации поездок на конкурсы в течение учебного года. Отрадно также, отмечают они, что очень многие дети из большого разнообразия танцевальных коллективов города выбирают именно их коллектив и осознанно встают на один из самых трудных путей - овладение классическим танцем.