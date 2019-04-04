Цикл программ «Дубна - жемчужина Подмосковья», которые пройдут в рамках Года театра в Подмосковье, 8 апреля откроет Гала-программа солистов Государственного академического Большого театра «Балет большого города». На пресс-конференции, состоявшейся во Дворце культуры «Октябрь», журналисты пообщались с художественным руководителем программы, хореографом, постановщиком и режиссером Никитой Дмитриевским и солисткой Большого театра Марией Семеняченко.

Дубненских поклонников балета ждут самые яркие хореографические образы и работы знаменитых хореографов - легендарных хранителей классики в балетном искусстве. В программу войдут шедевры классической хореографии: Па-де-де из балетов «Жизель», «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Сильфида», «Спящая красавица», «Дон Кихот», современные номера на музыку Жака Бреля, Филипа Гласса и, конечно, символ русского балета «Умирающий лебедь».

Никита Дмитриевский отметил: «Это одни из самых лучших и интересных работ, которые представляют на разных сценах солисты Большого театра, и каждый раз они проходят с невероятным аншлагом». Для каждого города составляется индивидуальная программа. Со слов художественного руководителя, подбирая концертные номера для дубненского проекта, старались создать программу, которая была бы одинаково интересной как для знатоков балета, так и для тех, кто только начинает знакомство с этим замечательным видом искусства.

Мария Семеняченко, отвечая на вопросы журналистов, рассказала о своем пути к профессиональной сцене, о том, как она работает над ролью: «Технику отработать нелегко, но это стандартная процедура подготовки к программе для каждого профессионала. Создаваемая роль должна «созреть», ее нужно по-настоящему прожить в душе, чтобы суметь передать зрителю чувства героя. При этом передать настроение персонажа очень помогают собственные воспоминания, переживания, мысли и чувства».

«Балет большого города» - первая программа из цикла «Дубна - жемчужина Подмосковья», - рассказал Никита Дмитриевский. Следующие мероприятия будут посвящены современному балету. Цель проекта – познакомить дубненцев с неординарными, яркими, сделанными на высоком профессиональном уровне программами оперного, музыкального и смешанного жанра из репертуара Большого театра. В Дубне будут показаны премьерные, инновационные театральные постановки.

Гала-программа «Балет большого города» состоится в ДК «Октябрь» 8 апреля. Начало вечера - в 19;00.