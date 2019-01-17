19 января в Доме культуры «Мир» ОИЯИ состоится юбилейный концерт народной артистки России Светланы Безродной и Российского государственного академического камерного «Вивальди-оркестра». Концерт по страницам лучших программ назван «Брызги шампанского» и специально подготовлен к 30-летию коллектива. На сцене ДК «Мир» ОИЯИ в этот вечер оживут страницы тридцатилетней летописи коллектива, а точнее – фрагменты некоторых музыкальных спектаклей оркестра. Именно в январе 2019 года единственный в своем роде женский струнный оркестр, основанный в 1989 году Светланой Безродной, известной скрипачкой и прославленным педагогом, отметит свой 30-летний юбилей. За эти годы коллективом дано около 3000 концертов. Его лидером сформирован уникальный репертуар, начиная с раннего барокко до русского и зарубежного авангарда. Кроме того, уже более двадцати лет оркестр интенсивно работает на иных музыкальных магистралях. Речь об отечественной песенной классике, городском романсе, оперетте, а также о наиболее ярких номерах из репертуаров всемирно известных танцевальных и джазовых оркестров 20-50-х годов XX века. Особое место в творчестве Светланы Безродной и её коллектива занимает патриотическая тематика, которой посвящен целый ряд уникальных проектов. Дубненскую публику ожидает целое музыкальное путешествие. В первом отделении будут представлены в особой интерпретации Светланы Безродной фрагменты разных классических программ, сочинения, которые нередко именуют сегодня популярной классикой. Среди имен композиторов - будут Вивальди и Моцарт, Чайковский и Брамс, Бизе и Щедрин, Сибелиус и Крейслер, Гершвин и Чаплин и многие другие великие мастера. Вторая часть программы – это как раз яркая иллюстрация того, о чем говорилось выше. Здесь оркестром будут сыграны номера, входившие в репертуар знаменитых танцевальных и джазовых оркестров мира середины прошлого столетия. Сегодня их можно услышать, по крайней мере в нашей стране, только на концертах «Вивальди-оркестра» Светланы Безродной. А солистом оркестра и ведущим концерта Сергеем Полянским будут показаны номера, сделавшие в свое время знаменитыми Леонида Утесова и Петра Лещенко, Владимира Бунчикова и Павла Михайлова, Юрия Морфесси и Константина Сокольского, и других великих русских артистов той далекой «патефонной» эпохи. Нужно особо подчеркнуть, что многие номера и первого, и второго отделений концерта носят ярко выраженный театрализованный характер. Организатор гастрольного тура «Вивальди-оркестра» Владимир Борисович Анашкин рассказал нам о предстоящих гастролях в Дубну. - Владимир Борисович, почему для проведения юбилейного концерта выбрана Дубна? - Светлана Борисовна Безродная знает Дубну как город высокой музыкальной культуры и надеется, что юбилейный концерт пройдёт с большим успехом и неизменным аншлагом. - Оркестров много, а «Вивальди-оркестр» – один. Если говорить про уникальность, то в чем она, на ваш взгляд? - Уникальность его в том, что это единственный женский струнный оркестр на российской сцене. В составе оркестра профессионалы высочайшего класса и просто красавицы. Огромный репертуар - более 1000 сочинений композиторов разных эпох. Руководитель и основатель оркестра - народная артистка России Светлана Безродная - музыкант с мировым именем, покорившая своим талантом зрителей во всех уголках земного шара - Концертная программа называется «Брызги шампанского». Какие произведения ознаменуют столь феерично озаглавленный концерт? - «Брызги шампанского» - танго, написанное в Аргентине композитором Хосе Мария де Люкьси. Оригинальное название «Espuna de Champage» переводится как пена, бурление. Именно такой бурлящей жизнью живёт в юбилейный год «Вивальди-оркестр» и его руководитель - народная артистка России Светлана Безродная. Все самое лучшее услышит публика Наукограда Дубна! Светлана Безродная не скрывает, что и состав, и название оркестра были навеяны творчеством великого Антонио Вивальди. «Вивальди-оркестр» – своего рода «ремейк» женского оркестра, созданного Вивальди при монастыре Сан Пиета в Венеции в начале XVIII века. Одним из самых важных принципов работы Светланы Борисовны с коллективом стала разработанная ею еще в годы преподавания в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории система индивидуальных занятий с оркестрантами, благодаря которой каждый исполнитель поддерживает высокий профессиональный уровень. Итак, 19 января в 18:00 на сцене ДК «Мир» ОИЯИ вниманию дубненской рублики будет предложена программа из фрагментов отдельных концертных композиций Российского государственного академического камерного «Вивальди-оркестра» под управлением Народной артистки России Светланы Безродной. Приглашаем всех на вечер чудесной музыки! Элеонора Ямалеева