На днях состоялся VII Санкт-Петербургский международный культурный форум, собравший на своих площадках более 30 тысяч участников из 150 стран. Форум ежегодно притягивает тысячи экспертов в области культуры со всего мира: звезд театра, оперы и балета, выдающихся режиссеров и музыкантов, общественных деятелей, представителей власти и бизнеса.

Глава государства В.В. Путин отметил актуальность основной темы форума - «Культура как стратегический потенциал страны». «Культура несет великую просветительскую, объединяющую миссию, обеспечивает непрерывную связь времен и поколений, воспитывает в человеке высокие нравственные, гражданские качества, во многом определяет положение России в мире. И потому так важно создавать необходимые условия для приобщения людей к ее богатейшему наследию и ценностям», - подчеркнул президент РФ.

В рамках форума на высочайшем уровне состоялся II Международный форум-фест Jazz Across Borders, главная цель которого - продвигать российский джаз за рубежом. Это первая и единственная в России профессиональная площадка для встречи представителей отечественного и мирового джазового сообщества. Автор идеи и президент форум-феста - народный артист России Игорь Бутман.

«Мы любим эту музыку, мы считаем, что она лучшая в мире. Как сделать так, чтобы залы наполнялись, пластинки покупались, как сделать так, чтобы таланты не зарывались в землю, а наоборот, себя проявляли. В этом наша основная задача - найти, показать, пообщаться, выяснить...» - прокомментировал музыкальное событие Игорь Михайлович телеканалу «Россия-Культура».

Мы побеседовали с исполнительным продюсером Романом Христюком:

- Роман, команда Игоря Бутмана продолжает успешно воплощать свою грандиозную идею. II Международный джазовый форум-фест JAB предложил своим участникам массу увлекательных панельных дискуссий и мастер-классов. Эксперты рассказали о работе с лейблами и самостоятельном выпуске альбома, успешной организации тура по России, увлечении молодежи джазом и умении владеть голосом. В программу форум-феста также вошел JAB Showcases - шоукейс-фестиваль, в котором джазовые исполнители продемонстрировали свой талант перед профессионалами музыкальной индустрии. Ваше слово как исполнительного продюсера - какой отклик джазового сообщества вы получаете от воплощении форум-феста?

- Главный отклик, пожалуй, это то, что JAB - настоящий праздник для российского джазового сообщества. Во-первых, это прорыв российского джаза на мировой джазовый рынок, во-вторых, это потрясающая консолидация российского джазового сообщества, в-третьих, наконец, это сотни счастливых лиц с горящими глазами, которые пытаются охватить все мероприятия форума.

Игорь Михайлович Бутман в приветственном слове сказал: «Искусство, и особенно музыка, не имеют границ. Миссия каждого музыканта - выстраивать мосты между странами и государствами, преодолевать границы, стирать культурные барьеры. Джаз - уникальный и очень мощный язык, который настраивает на мирный диалог, невзирая на какие-либо препятствия!».

Организация мероприятия была на высокопрофессиональном уровне, и что самое замечательное - с безграничной любовью к музыке! Как отметил Сергей Довлатов: «Джаз - это мы сами в лучшие наши часы!». Игорь Бутман дарит людям возможность быть в наилучшем самоощущении не часы, а целые годы! Например, творческая дружба с наукоградом Дубна длится уже несколько лет, и мы верим, что впереди у нас - все самое лучшее.

Элеонора ЯМАЛЕЕВА