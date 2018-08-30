Представители наукограда обещают удивить жюри конкурса «Город А» масштабной постановкой. Название команды из Дубны звучит многообещающе ­ «Olimpic Dance». Около ста участников покажут зрителям и членам жюри феерическое шоу под названием «ЭЛЕМЕНТарное счастье».

Идея номера основана на поиске самого важного для человечества элемента ­ за 6 минут выступления с помощью различных видов искусства артисты покажут зарождение, создание, развитие и сохранение пока не найденного ни одним ученым ЭЛЕМЕНТА.

В процессе подготовки к конкурсу заняты сильнейшие юношеские коллективы города ­ члены команды активно репетируют, каждый раз привнося в номер все новые и новые творческие моменты и идеи.

«Это будет яркое и масштабное шоу: наши ребята постарались продумать все до мелочей. В постановке номера зрителям представят синтез элементов хореографии, музыки, видео, вокала и театра. Только представьте ­ неизвестная планета, покрытая вечным льдом. Волшебные создания (это наша танцевальная студия, гимнасты) добывают здесь частички самого ценного элемента, чтобы создать планету, наполненную счастьем. Всех тайн открывать не буду ­ увидите сами!» ­ прокомментировала заместитель начальника отдела культуры городской администрации Татьяна Агафонова.

«Город А» ­ это первый молодёжный творческий проект Московской области, синтезирующий все виды искусства. По замыслу организаторов, конкурс призван выявить таланты Московской области в разных сферах искусства для дальнейшего развития и участия в творческой жизни региона.

Организатором уникального проекта выступила АНО «Детско­молодёжный центр творчества, поддержки и развития социальных и творческих инициатив» «Новый город».

«Министерство культуры Московской области создает условия для развития творческих способностей молодежи. Яркая инициатива авторов проекта «Город А», нас, безусловно, заинтересовала, потому что проект нацелен на поиск молодых талантов Подмосковья. Уверена, что конкурс создаст инновационную среду для развития новой молодежной субкультуры и прорывных творческих решений», ­ отметила министр культуры Московской области Оксана Косарева.

«Проект «Город А» призван объединить творческие коллективы из разных городов, создать новый продукт на стыке всех видов искусства, спорта, образования, науки и технологий. Он должен помочь многим жителям и гостям области заново открыть наше Подмосковье», ­ прокомментировал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Заявки на участие в шоу подало большое количество подмосковных коллективов. В ходе серьёзной творческой работы в финал вошли творческие сборные 14 городов и городских округов Московской области: команды Дмитровского муниципального района, Звенигорода, Серпухова, Котельников, городских округов Красногорск, Зарайск, Кашира, Мытищи, Шаховская, Долгопрудный, Дубна, Шатура, Чехов и Лыткарино.

«Выход в финал такого масштабного и уникального конкурса уже можно считать успехом. Впереди у нас еще много работы – 2 сентября состоится яркое итоговое шоу на площадке стадиона «Зоркий» в Красногорске. Там мы и назовём город­победитель, который увезёт на малую родину не только звание «Самый талантливый город Подмосковья», но и приз в 200 000 рублей. В следующем году победивший город будет принимать конкурсантов уже на своей территории», ­ отметила руководитель пресс­службы конкурса «Город А» Екатерина Филатова.

«Коллективное выступление на такой огромной площадке, как стадион, требует и артистизма, и чувства меры, и способности работать в команде. Таким образом, зрители, члены жюри получат возможность увидеть масштабную панораму, это будет смотр наших молодых музыкально­балетных войск, оценка нашего творческого потенциала», ­ отметила советник губернатора Московской области по культуре Нармин Ширалиева, в этом году возглавившая жюри конкурса «Город А».

Подготовила

Ольга АНИСИМОВА