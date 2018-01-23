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Россыпь талантов "Серебряной псалтири" Печать
23.01.2018 12:57

21  января  в молодежном  центре «Инициатива»  состоялся гала­концерт XIV фестиваля искусств «Серебряная псалтирь», в котором приняли участие: дубненцы ­  подготовительный хор четырехлетних малышей  из Хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна», поэт, бард  Игорь   Козлов, Галина Пухова и Михаил Приходько; москвичи: рок-­музыкант Стас Бартенев, ансамбль казачьей  песни «Люди вольные» и студия при ансамбле древнерусского пения «Сирин» под руководством  Андрея Котова, гусляр Максим Гавриленко и группа «Ладони», автор-­исполнитель Валерий Виноградов из Череповца, музыкант и актер из Санкт­-Петербурга Герман Шлихтов, автор­-исполнитель Игорь Петров (п. Мечта Дмитровского района).

 

С приветственным словом к зрителям и участникам фестиваля обратились глава  Дубны Максим Николаевич Данилов и благочинный церквей Дубненского­Талдомского округа протоиерей Владислав Бобиков.

Во время концерта состоялось  награждение  художников  и скульпторов, принявших  участие в выставке изобразительного искусства, которая будет работать до 28 января.

Плакетки с изображением святого пророка и царя Давида были вручены священнику и художнику Георгию Парфенову из Владимирской области, дубненским скульпторам Андрею и Галине Хлопцовым, дипломы фестиваля вручены Константину Золотареву и Михаилу Полякову.

Также главные призы фестиваля вручили руководителю ансамбля «Сирин»  Андрею Котову, Роману Ломову и ансамблю «Люди вольные», Максиму Гавриленко и группе «Ладони».  Фестивальный концерт длился более трех часов, что является привычным форматом проведения подобных мероприятий во всей стране. Были представлены разные жанры искусства: хоровое пение, рок­музыка, авторская песня, поэзия, казачьи песни и древнерусские духовные стихи. Подробнее об участниках концерта мы расскажем в следующем номере газеты «Встреча».

Напоминаем, что 27 января с 14 до 16 часов  в ДК «Октябрь» состоится встреча с известным православным публицистом и писателем Василием Давыдовичем Ирзабековым. В этот же день будет проходить встреча и мастер­класс с Алией  Нуракишевой ­  талантливой художницей, представившей на выставку фестиваля 49 своих картин.

Большое спасибо всем помощникам организаторов фестиваля, информационным партнерам: телеканалу «Дубна» и газете «Встреча», благотворителям: Объединенному институту ядерных исследований, АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я Березняка», ОАО «Энергия­Тензор», ООО «Промышленная компания «Экомебель», Салону дверей и окон «Десятка».

Елена ЗЛОБИНА

Фото Александра ТИХОМИРОВА
 

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