Интересная выставка картин под названием «Вглядываясь в прошлое» экспонируется в эти дни в муниципальной библиотеке левобережья. Автор – дубненская художница Светлана Шарова. Ее жизнерадостные, светлые работы, покоряющие свежестью, своеобразной манерой письма, экспонируются в двух залах библиотеки. Светлана Шарова родом из Новомосковска Тульской области. Закончила Загорский художественно-промышленный техникум игрушки. – Когда училась в школе, о серьезных занятиях живописью особенно не задумывалась, выставки и музеи не посещала, – вспоминает Светлана. – Однако когда проходила мимо художественной студии в местном дворце культуры (дверь там всегда была приоткрыта), останавливалась и с удовольствием смотрела, как там рисуют. Поддавшись уговорам своей учительницы, которой я часто помогала в оформлении школьных стендов, подготовила несколько рисунков для поступления в художественный техникум, сдала экзамены и стала студенткой. До сих пор не жалею о своем выборе. Закончив обучение, по распределению приехала в Дубну – поступила на работу в МКБ «Радуга» художником-конструктором. Работа, замужество, дети… Жизнь шла своим чередом. И в один прекрасный момент вдруг почувствовала острую потребность рисовать. Детей спать уложу, поставлю на подоконник букетик цветов. Все спят, а я ромашки рисую. Или смотрю в окно и думаю – какой интересный пейзаж! То дождь на улице пройдет – его капли на стекле светятся, то фонарь в проеме окна горит, освещает цветущую черемуху. Хочется это запечатлеть, и начинаешь рисовать, а то и по памяти что изобразишь… Несмотря на то, что тематика работ Светланы Шаровой очень разная, сюжеты ее картин имеют чётко выраженную связь друг с другом. Это старая Дубна, подмосковные пейзажи, Волга… Говорят об этом названия картин – «У плотины», «Домик в Подберезье», «У пруда», «Улица Тверская», «Память о бараке». Когда смотришь на эти работы, не покидает ощущение, что это единый мир, мир Светланы Шаровой, родившийся в её воображении, в ее воспоминаниях и представший перед зрителем на холсте во всём своём многообразии. – У меня потребность к творчеству, – говорит Светлана. Больше всего мне нравится рисовать пейзажи, цветы. Просятся на холст маленькие дома. Холеные коттеджи, отделанные сайдингом, с глухими заборами, мне не интересны. Вначале я рисовала только Дубну, а потом стало тесновато. Стала искать интересные места в близлежащих городах – Кашине, Переславле, даже Ростове. На выставке в библиотеке представлены работы, в большинстве своем сделанные в нашем городе. Светлана Шарова рассказала: «Больше всего меня привлекают места, где есть вода. Прозрачная вода или ее отражение. Даже если я рисую цветы в вазе, то только в прозрачной вазе, через стенки которой видны стебли, листочки. Мои любимые места в Дубне – левобережье, набережная Волги, вид с плотины, бараки – они такие теплые, люди там живут простые. А в больших домах – только отражение в стеклах. Нет природы, нет людей. Только сейчас я понимаю, что надо писать сюжеты, где присутствуют люди, люди всех возрастов, где играют дети». – Не жалеете, что стали художником? – Нисколько не жалею. Я даже не представляю, что могла бы быть в другой профессии. Это мое. Если даже не рисуешь в данный момент, то постоянно готовишься к этой работе. – Как вы думаете – художником нужно родиться? Или этому можно научиться? – Я думаю, рисунку можно научить кого угодно. Это как музыке. Но один музыкант может играть только по нотам, а другой сам сочиняет новые мелодии. Так и художник – одни работы технически правильно написаны, а до сердца не доходят, а в других вроде где-то художник и ошибся, а они душу греют. – Насколько важно для художника вдохновение? – Иногда чувствуешь как бы толчок, который идет из души. Скажем, видишь причудливые облака и думаешь – как здорово! И рисуешь... Еще бывает, задумал какую-то работу – можешь ничего не делать, а она у тебя в голове все время прокручивается. Это непредсказуемо. Помню, ехали мы на машине по полю, и меня заворожило плывущее в небе облако, похожее на большую птицу. А потом я увидела туман, солнце, заходящее с одной стороны, подсветку на березах от предзакатного солнца, луну впереди… Это облако долго не давало мне покоя. Я стала думать – как бы мне все это воедино свести? И родилась картина, она представлена на этой выставке! – У вас есть любимый художник? – Это Левитан, Серов, Абакумов, Глебов, Куинджи…. Мне не нравится, когда художник прорисовывает каждый листик. Не люблю, когда картина похожа на фотографию. Мне больше по душе мазки, чтобы четко было видно, что это рисунок. В работы, представленные на выставке, хочется всматриваться, ими хочется любоваться, они, безусловно, вызывают отклик в душе у каждого посетителя. Во всех ее картинах можно найти что-то близкое, своё, навеянное воспоминаниями, испытанными эмоциями, мечтами. За плечами Светланы Шаровой – персональные и городские художественные выставки в Дубне, Конаково, Кимрах. Она член Союза художников Подмосковья. «Очень милые, душевные работы! Навевают воспоминания из детства, как будто читаешь юношескую книгу с иллюстрациями, дышишь романтикой того, что свершится. И ожидаемое будущее – обязательно светлое!» – это один из отзывов, оставленный посетителем выставки. И, думается, он выражает мнение многих, кто успел посмотреть прекрасные картины нашей землячки – дубненской художницы Светланы Шаровой. Татьяна Лапаева Фото Юрия Тараканова