1 по 15 июня в ДК «Мир» состоялась юбилейная выставка акварельных и графических работ учащихся школы-студии изобразительного искусства «Ультрамарин», организованная ее руководителем Мариной Сосиной, ученицей известного живописца Сергея Андрияки – члена Российской академии художеств и руководителя его именной столичной Школы акварели. На вернисаже, посвященном десятилетию «Ультрамарина», было представлено около 80 работ, объединенных темой России с ее пейзажами, декоративно-прикладным искусством и народными праздниками. Материал выставки состоял из трех блоков – это работы учеников младшей группы, в которую входят детишки от 5 до 8 лет, средней – в ней занимаются ребята до 16 лет, и взрослой женской, большинство участниц которой мамы тех, кто обучается в студии. Руководитель школы Марина Сосина – выпускница художественно-графического факультета Педагогического института имени Ленина, много лет занималась живописью и организовывала выставки в Швейцарии и США. Защитив диплом в Дрезденской галерее, стажировалась в Бостоне и Кембридже. Дочь известного художника, заслуженного деятеля культуры РФ, Почетного члена Российской академии художеств, кавалера общественного ордена «Почетный гражданин России» Ю.И. Сосина, Марина Юрьевна создала свою художественную школу-студию в тот период, когда смогла четко сформулировать собственные идеи эстетического и художественного воспитания подрастающего поколения. – В Женеве я случайно попала на выставку известного российского художника-акварелиста Сергея Андрияки. Она произвела на меня неизгладимое впечатление. Позднее состоялось наше знакомство в его школе в Москве. Сергей Николаевич сначала предложил мне стажироваться на специальных курсах для преподавателей, которые вел сам, а после их окончания остаться в качестве организатора учебного процесса, – рассказывает Марина Сосина. – Впоследствии синтез полученных знаний и опыт многолетней работы в художественных школах Москвы и Дубны позволили мне создать собственную программу обучения изобразительному искусству… С Сергеем Андриякой мне до сих пор удается поддерживать творческие связи. К примеру, этой весной мы с учениками встречались с мастером на выставке его работ в московском Манеже… Я вообще стараюсь дать своим подопечным самую разнообразную информацию, связанную с историей искусства. Ради этого мы ездили работать на пленэр в Италию, Испанию, Тунис. Там наши занятия продолжались также в музеях и галереях – это именно та среда, в которой можно проникнуться вдохновением. К слову, мы на выезде изредка устраиваем и собственные вернисажи. Так, весьма удачно прошла демонстрация работ участников «Ультрамарина» в Анталии. Вспоминая различные показы работ моих подопечных, хочется отметить участие Оли Назаренко в вернисаже, проходившем в Кремле в Оружейной палате, и Анастасии Котиковой в выставке, организованной в храме Христа Спасителя – там мои ученицы получили различные премии. Конечно, награды – это очень почетно, но главная наша задача – дать детям разностороннее воспитание, постараться привить им хороший вкус. Дело в том, что дубненские малыши не по возрасту развиты и любознательны, а потому чрезвычайно впечатлительны. Именно поэтому только за последнее время мы с ними побывали в столичных музеях, где они увидели подлинные полотна Серова и Айвазовского. Помимо этого, знакомили ребят и с работами Зураба Церетели. Масштаб этого мастера, так же, как и его мастерская, подействовали на них ошеломляюще. Мы также привозили своих воспитанников в Кремлевский дворец съездов и в Большой театр – помимо культурной программы, показывали им работу сценографов. И это не говоря уже о поездках на пленэр в усадьбы Подмосковья. Ради развития кругозора наших подопечных мы также приглашаем с лекциями столичного искусствоведа Наталию Третьякову. Теперь несколько слов о нашей юбилейной выставке. Здесь есть интересные картины. В младшей группе хочу отметить работы Симы Аврамовой, Игоря Лемагина, Вани Каприна и Алены Завьяловой. В средней – выделяются акварели Оли Назаренко, Вики Ватрушиной и Алены Каприной, в женской – цветочные композиции Ларисы Киреевой... В прессе неоднократно писали: «Марина Юрьевна по-новому открывает для школьников удивительный мир искусств. Каждый натюрморт, выставленный ее воспитанниками, хранит в себе тайну, историю, целую жизнь и дышит большой любовью к Родине». Помимо этого хочется отметить, что М. Сосина, продолжая традиции собственных наставников, успешно обучает своих студийцев основам реалистической живописи. Во всех их работах видна личность руководителя, сумевшего привить своим подопечным подлинный интерес к материалу, из которого созданы предметы окружающего мира. Серебро старинного подстаканника, кожа и лак разнообразных туфелек, стекло, фарфор и керамика всевозможных сосудов, тяжелый гипс слепков, воздушная фактура органзы и прошвы – все это выписано юными воспитанниками М. Сосиной тщательно и с любовью. Выставка «Аквамарина» вызвала в городе живой интерес у дубненских любителей живописи. И неудивительно, что студия М. Сосиной имеет в Дубне прекрасную репутацию, особенно у тех, кто понимает, что только владение реалистической манерой письма может стать основой формирования профессионального мастерства будущего художника, независимо от того, в каком направлении будет развиваться его индивидуальность. Наталия Белага