Шестого июня в России отмечается Пушкинский день. Накануне этой памятной даты в дубненской муниципальной библиотеке левобережья состоялся музыкально-поэтический вечер «Светлое имя Пушкин».

«Пушкин – это лучшее, что есть в каждом из людей. Это доброта и талант, смелость и простота. Верность в дружбе и бескрайность в любви, уважение к труду и людям труда»,– так говорил о великом русском поэте академик Д.С. Лихачев. Трудно найти человека, который не знал бы, не любил замечательные произведения этого поэта.

Волшебный мир музыки и поэзии на вечере представили известные в городе музыканты – певица Татьяна Дробышевская и концертмейстер Ольга Елецкая. Высоким слогом русского романса объяснялись они в любви к великому поэту.

Вокальные произведения в исполнении Татьяны Дробышевской отличались выразительностью, яркой мелодикой, слиянием поэтической и музыкальной составляющих. Они как будто были обращены к каждому из сидящих в зале.

Несомненно, успех солиста во многом зависит от мастерства аккомпаниатора. И таким умением владеет Ольга Елецкая. На вечере она выступила не только в качестве аккомпаниатора, но и в качестве сольного исполнителя и рассказчика.

В таинственный и чудодейственный поэтический мир Александра Сергеевича Пушкина помогли погрузиться и сотрудники библиотеки. Они подготовили литературно-поэтическую композицию, которая гармонично вписалась в музыкальную программу вечера. Эмоциональным и выразительным чтением стихов А.С.Пушкина порадовали зрителей Ольга Аникина и Светлана Крайнева.

Общему эмоциональному восприятию происходящего способствовал и слайдфильм. В завершении вечера один из зрителей прочел отрывок из поэмы Пушкина «Медный всадник». Букеты цветов исполнителям, слова благодарности говорили о том, что зрители получили истинное удовольствие от встречи с великим русским поэтом, великими русскими композиторами.

Татьяна Белова