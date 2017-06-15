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Дыхание земли родной Печать
15.06.2017 08:14

В  читальном зале муниципальной библиотеки левобережья состоялся фольклорный вечер «Дыхание земли родной».  Об истории и традициях праздника славянской письменности и культуры  собравшиеся  узнали из видеоролика, который подготовили сотрудники библиотеки. С  интересной, самобытной  программой перед дубненцами  выступил  ансамбль «Смородина»  Дворца культуры «Октябрь»  (руководитель Степан Щеглов).

Талантливые музыканты исполняют фольклорные песни различных областей России – песни  российской глубинки, отражающие историю и особенности развития музыкального искусства в той или иной области. В репертуаре ансамбля   местный фольклор, традиционное, исконно русское исполнение народной песни, игровые,  обрядовые, рекрутские  песни.

Создатель и первый руководитель «Смородины»  – Майя Тютчева. Вместе со своим коллективом она была частым гостем библиотеки, выступая перед любителями народной музыки. В одном из интервью, записанном после концерта, она рассказала об этом ансамбле:

– Название «Смородина», на мой взгляд, уникальное. В нем сочетается слово «родина» с  красивой всем знакомой ягодой.  Каждый участник нашего фольклорного коллектива  в полной мере может  раскрыть все свои таланты:  в  выступлениях  присутствуют  сольные номера, дуэты,  ансамбли,  танцы,  хороводы. При желании  даже можно освоить игру на народных  инструментах.

Фольклор тем и уникален, что с древности творчество было неотъемлемой частью жизни людей.  Думаю, русскому человеку это все должно быть привычно и  нетрудно. А красочные костюмы помогают восприятию песен. Наш коллектив  еще молодой,   но за это время  мы  успели подготовить одного участника ансамбля  для поступления в колледж  искусств  на отделение «Режиссер народного театра».  Другая участница, которая   благодаря занятиям  начала  преподавать народное пение и  игру на балалайке  и  уже в качестве  педагога  стала лауреатом международных и областных конкурсов.

Ансамбль «Смородина» участвовал во многих православных фестивалях,  занимая призовые места, а также выступал на многих городских  площадках.  Наша молодежная группа очень дружная, и мы всегда рады новым друзьям.

Вот уже второй год руководит ансамблем  Степан Щеглов. Он, как и Майя, профессиональный музыкант – закончил Московский областной  музыкальный колледж им. А.Н. Скрябина. Из интервью с ним:

– Фольклор – это естественная  для человека музыка,  которая лежит в основе многих  сегментов  – и  в  классической,  и в  рок-музыке.  Если  обратиться к творчеству  композиторов, и не только русских, то можно увидеть, что  многие авторы  использовали в качестве лейтмотива  своих произведений народные песни. Или  стилизовали их  под народные, где все  коротко, просто и понятно. Фрагменты народной музыки можно найти у любого думающего  композитора.    Если  говорить  о русской музыке, то  почти все оперы – либо патриотические, либо сказочные. Трудно назвать русскую оперу или симфоническое произведение, где  бы не  прослушивалась   русская народная   тема, народный лейтмотив. То же можно сказать и  о норвежской музыке  – вспомним  Эдварда Грига,  финской  (Ян Сибелиус), американской   (Джордж Гершвин)…

«Между музыкой многих величайших европейских мастеров и народной музыкой их родных стран существует тесная и близкая связь. Не то чтобы композиторы эти брали народные темы и пересаживали их в свои сочинения, но они так проникались духом мелодий, свойственных их родному народу, что все их сочинения получали облик столь же отличный и характерный для данной народности, как вкус национального вина и фруктов», – утверждал Сергей Рахманинов.

…Раздолье родной земли, доброта и удаль русского характера, изумительная красота родных напевов – все это можно было  услышать в этот вечер. Музыканты исполняли  исторические, рекрутские, семейно-бытовые, обрядовые, лирические, хороводные  песни – песни,  отобранные самим народом и дошедшие до нас через века.  У коллектива выработана единая манера пения, ансамбль звучит интонационно выразительно и стройно.

– Кто приходит на ваши выступления? – спрашиваю я Степана Щеглова.

–  Самые разные люди.  Бывает так, что вначале смеются – дескать,  вышли с балалайками и хотят, чтобы слушатель аплодировал.  А после концерта уходят совсем с другим  настроением, и это радует.  Сейчас мы готовим новую программу. Постараемся порадовать и удивить  горожан.

Слушатели тепло встречали артистов, по окончании  вечера искренне благодарили  за доставленное удовольствие, за встречу с прекрасной русской народной песней, ведь фольклорная музыка помогает прикоснуться к богатейшим, уникальным пластам древней и самобытной народной культуры, услышать звучание самых заветных струн русской души.

Татьяна  Белова
 

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