В читальном зале муниципальной библиотеки левобережья состоялся фольклорный вечер «Дыхание земли родной». Об истории и традициях праздника славянской письменности и культуры собравшиеся узнали из видеоролика, который подготовили сотрудники библиотеки. С интересной, самобытной программой перед дубненцами выступил ансамбль «Смородина» Дворца культуры «Октябрь» (руководитель Степан Щеглов). Талантливые музыканты исполняют фольклорные песни различных областей России – песни российской глубинки, отражающие историю и особенности развития музыкального искусства в той или иной области. В репертуаре ансамбля местный фольклор, традиционное, исконно русское исполнение народной песни, игровые, обрядовые, рекрутские песни. Создатель и первый руководитель «Смородины» – Майя Тютчева. Вместе со своим коллективом она была частым гостем библиотеки, выступая перед любителями народной музыки. В одном из интервью, записанном после концерта, она рассказала об этом ансамбле: – Название «Смородина», на мой взгляд, уникальное. В нем сочетается слово «родина» с красивой всем знакомой ягодой. Каждый участник нашего фольклорного коллектива в полной мере может раскрыть все свои таланты: в выступлениях присутствуют сольные номера, дуэты, ансамбли, танцы, хороводы. При желании даже можно освоить игру на народных инструментах. Фольклор тем и уникален, что с древности творчество было неотъемлемой частью жизни людей. Думаю, русскому человеку это все должно быть привычно и нетрудно. А красочные костюмы помогают восприятию песен. Наш коллектив еще молодой, но за это время мы успели подготовить одного участника ансамбля для поступления в колледж искусств на отделение «Режиссер народного театра». Другая участница, которая благодаря занятиям начала преподавать народное пение и игру на балалайке и уже в качестве педагога стала лауреатом международных и областных конкурсов. Ансамбль «Смородина» участвовал во многих православных фестивалях, занимая призовые места, а также выступал на многих городских площадках. Наша молодежная группа очень дружная, и мы всегда рады новым друзьям. Вот уже второй год руководит ансамблем Степан Щеглов. Он, как и Майя, профессиональный музыкант – закончил Московский областной музыкальный колледж им. А.Н. Скрябина. Из интервью с ним: – Фольклор – это естественная для человека музыка, которая лежит в основе многих сегментов – и в классической, и в рок-музыке. Если обратиться к творчеству композиторов, и не только русских, то можно увидеть, что многие авторы использовали в качестве лейтмотива своих произведений народные песни. Или стилизовали их под народные, где все коротко, просто и понятно. Фрагменты народной музыки можно найти у любого думающего композитора. Если говорить о русской музыке, то почти все оперы – либо патриотические, либо сказочные. Трудно назвать русскую оперу или симфоническое произведение, где бы не прослушивалась русская народная тема, народный лейтмотив. То же можно сказать и о норвежской музыке – вспомним Эдварда Грига, финской (Ян Сибелиус), американской (Джордж Гершвин)… «Между музыкой многих величайших европейских мастеров и народной музыкой их родных стран существует тесная и близкая связь. Не то чтобы композиторы эти брали народные темы и пересаживали их в свои сочинения, но они так проникались духом мелодий, свойственных их родному народу, что все их сочинения получали облик столь же отличный и характерный для данной народности, как вкус национального вина и фруктов», – утверждал Сергей Рахманинов. …Раздолье родной земли, доброта и удаль русского характера, изумительная красота родных напевов – все это можно было услышать в этот вечер. Музыканты исполняли исторические, рекрутские, семейно-бытовые, обрядовые, лирические, хороводные песни – песни, отобранные самим народом и дошедшие до нас через века. У коллектива выработана единая манера пения, ансамбль звучит интонационно выразительно и стройно. – Кто приходит на ваши выступления? – спрашиваю я Степана Щеглова. – Самые разные люди. Бывает так, что вначале смеются – дескать, вышли с балалайками и хотят, чтобы слушатель аплодировал. А после концерта уходят совсем с другим настроением, и это радует. Сейчас мы готовим новую программу. Постараемся порадовать и удивить горожан. Слушатели тепло встречали артистов, по окончании вечера искренне благодарили за доставленное удовольствие, за встречу с прекрасной русской народной песней, ведь фольклорная музыка помогает прикоснуться к богатейшим, уникальным пластам древней и самобытной народной культуры, услышать звучание самых заветных струн русской души. Татьяна Белова