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Литературный вечер Печать
20.04.2017 08:56

180 лет назад остановилось сердце великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.  Он был смертельно ранен на дуэли с Дантесом. За эти годы написаны сотни стихотворений, посвященных Пушкину. Одно из лучших – стихотворение Лермонтова «Смерть поэта», написанное  сразу после гибели Пушкина. «Невольник чести» – так назвали литературно-музыкальную композицию Сталина Папазова и Галина Ерусалимцева,  блестяще выступившие  в читальном зале муниципальной библиотеки левобережья.

С. Папазову хорошо знают и любят постоянные участники  поэтических вечеров, проходящих в нашем городе. Ее выступления служат достойным украшением любой литературной встречи. Актриса открывает слушателям музыкальность того или иного произведения, его философскую составляющую, глубину чувств.

Литературный вечер в библиотеке был посвящен памяти А.С. Пушкина, а также приурочен к Дню поэзии. Сталина Папазова за основу сценария взяла поэму Лидии Нелидовой-Фивейской «Невольник чести», опубликованную в 1929 году в Чикаго, в эмиграции. В ней автор пытается проанализировать события, предшествовавшие дуэли Пушкина: идеи свободомыслия поэта, его сочувствие декабристам, отношения с царской семьей, знакомство с Натальей Гончаровой.

Сталина Папазова своим выразительным чтением сумела полностью погрузить зрителей в мир поэта, донести ясность поэтических образов. Лучшему восприятию литературного материала способствовало музыкальное оформление вечера. В фортепианном исполнении Галины Ерусалимцевой звучали прекрасные произведения Рахманинова, Свиридова, Шумана, Шуберта, Бетховена. Концертмейстер слилась в одном ритме с певицей, помогая выразить чувства звуками музыки.

Поэтические  музыкальные  моноспектакли  Сталины Папазовой, в которых она обычно является и сценаристом, и режиссером, и исполнителем, всегда пользуются интересом у дубненцев. Так было и в этот раз. Вечер получился очень интересным, насыщенным. Литературно-музыкальная композиция, в которой музыка, вдохновенное пение и выразительное чтение сплелись в целостное произведение искусства, произвела большое впечатление на слушателей.

Наша справка

Нелидова-Фивейская – поэтесса, балерина, жена дирижёра М.М. Фивейского. Выступала в провинциальных театрах. В 1921 году  эмигрировала, жила в США. Известны сборники ее стихов: «Подснежники», «С чужих берегов», «Запечатленные мгновенья», роман «Право на жизнь». Она автор воспоминаний о выдающихся музыкантах.  В 1929 году  была опубликована поэма о Пушкине «Невольник чести». В 1956 году  Л. Фивейская вернулась в СССР.

Татьяна Белова
 

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