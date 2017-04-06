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Солнце русской поэзии Печать
06.04.2017 09:55

Старшее поколение жителей района Большая  Волга живет активной творческой жизнью,  регулярно собираясь в читальном зале библиотеки,  где Совет ветеранов ежемесячно организует творческие вечера клубов по интересам – поэзии, классической музыки, истории русской живописи. 

10 февраля в  стране отмечался день памяти А.С. Пушкина. Поэт умер  ровно 180 лет назад, спустя два дня после дуэли с Дантесом. Этой дате была посвящена встреча ветеранов с творческими людьми нашего города в большеволжской библиотеке.

Перед ветеранами выступила мастер художественного слова, лауреат Всесоюзного конкурса пушкинских чтений в Михайловском С.Г. Папазова. Тема ее выступления – «Солнце русской поэзии …»

Чтение при свечах под  фортепианный аккомпанемент Г.А. Ерусалимцевой  угодило вкусам  любителей поэзии.  Это было живое и трепетное исполнение, оставившее неизгладимый след в душах слушателей. Это был разговор о том, как жил поэт, страдал, любил, творил свои бессмертные произведения.

На протяжении всего выступления С.Г. Папазовой и Г.А. Ерусалимцевой,  а оно длилось полтора часа,  звучала музыка композитора  Свиридова к произведению А.С. Пушкина « Метель», чарующая и восторженная.

Народный поэт Московии  В.Е. Уралов  прочитал стихотворение «Памяти Пушкина», а также, по просьбе слушателей, свои  стихи, посвященные  любви и женщинам.

Совет ветеранов  района Большая Волга душевно благодарит  С.Г. Папазову, Г.А. Ерусалимцеву  и  В.Е. Уралова за доставленное удовольствие прикоснуться к творчеству великого русского поэта.

Совет ветеранов Большой  Волги

 
 

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