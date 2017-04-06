Старшее поколение жителей района Большая Волга живет активной творческой жизнью, регулярно собираясь в читальном зале библиотеки, где Совет ветеранов ежемесячно организует творческие вечера клубов по интересам – поэзии, классической музыки, истории русской живописи.

10 февраля в стране отмечался день памяти А.С. Пушкина. Поэт умер ровно 180 лет назад, спустя два дня после дуэли с Дантесом. Этой дате была посвящена встреча ветеранов с творческими людьми нашего города в большеволжской библиотеке.

Перед ветеранами выступила мастер художественного слова, лауреат Всесоюзного конкурса пушкинских чтений в Михайловском С.Г. Папазова. Тема ее выступления – «Солнце русской поэзии …»

Чтение при свечах под фортепианный аккомпанемент Г.А. Ерусалимцевой угодило вкусам любителей поэзии. Это было живое и трепетное исполнение, оставившее неизгладимый след в душах слушателей. Это был разговор о том, как жил поэт, страдал, любил, творил свои бессмертные произведения.

На протяжении всего выступления С.Г. Папазовой и Г.А. Ерусалимцевой, а оно длилось полтора часа, звучала музыка композитора Свиридова к произведению А.С. Пушкина « Метель», чарующая и восторженная.

Народный поэт Московии В.Е. Уралов прочитал стихотворение «Памяти Пушкина», а также, по просьбе слушателей, свои стихи, посвященные любви и женщинам.

Совет ветеранов района Большая Волга душевно благодарит С.Г. Папазову, Г.А. Ерусалимцеву и В.Е. Уралова за доставленное удовольствие прикоснуться к творчеству великого русского поэта.

Совет ветеранов Большой Волги