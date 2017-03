18 марта в Большом зале ДК «Мир» состоялось симфоническое рок-шоу «RockestraLive»: столичный симфонический оркестр исполнял известные хиты мастеров британского и американского рока. В программу вечера музыканты включили инструментальные версии сочинений таких знаменитых коллективов, как Nirvana, Linkin Park, Muse, System of Down, Red Hot Chilli Peppers, Korn, Green Day, 30 Seconds to Mars и др. Сочетание стилистики рок-композиций, так же, как и манера их исполнения, на первый взгляд кажутся несовместимыми со звучанием академического оркестра, в состав которого входят инструменты, имеющие многовековые традиции игры на них. Между тем, исполнение «RockestraLive» во многом опровергло это мнение – музыкантам удалось создать яркое незабываемое шоу, в котором органично переплелись стилистические составляющие обоих направлений. И здесь в первую очередь заслуга аранжировщиков: хочется отметить их отменный вкус и подлинную музыкальную эрудицию – чувствуется, что они не только хорошо знакомы с избранным для переработки материалом, но и в деталях знают гениальные партитуры великих мастеров оркестровки XX века, в частности, Мориса Равеля (симфонические поэмы «Болеро», «Вальс») и Карла Орфа (сценическая кантата «Кармина Бурана»). К слову, положенные в основу транскрипций песни являются лучшими образцами современной популярной музыки, а потому востребованы публикой не меньше, чем уже упомянутые общепризнанные сочинения классиков. Так, «Give It Away» («Делись этим») – песня американской рок-группы Red Hot Chili Peppers, написанная гитаристом Джоном Фрушанте и басистом Фли, была отмечена несколькими музыкальными наградами, в том числе премией «Грэмми» в категории «Лучшее исполнение в стиле хард-рок». На концертах группы «Give It Away» исполнялась более 700 раз – больше, чем любая другая композиция Chili Peppers.. А, к примеру, «American Idiot» («Американский идиот») – седьмой студийный альбом американской панк-рок-группы Green Day, изданный в 2004 году, был признан во всем мире. Он появлялся в чартах в 27 странах, возглавляя 19 из них, в том числе в США и Великобритании. Со времени релиза было продано более 14 миллионов копий «American Idiot». Этот альбом завоевал множество наград, включая «Грэмми» в категории «Лучший рок-альбом (Best Rock Album)». В 2012-м году по версии журнала Rolling Stone он занял 225 место в списке из 500 величайших альбомов всех времeн, а по его мотивам была поставлена одноименная опера, вышедшая на Бродвее в 2010 году. Симфонический оркестр Rockestra, состоящий из 27 музыкантов, на российской сцене с 2015 года. Его рождение начиналось с того момента, как дирижер Сергей Акимов собрал команду единомышленников, состоящую из студентов Московского колледжа имени Гнесиных и Московской консерватории. За прошедший период оркестр успел обзавестись огромным количеством поклонников разных возрастов В одном из своих интервью С. Акимов отмечает: «Есть грань, отделяющая нас от коллектива, играющего музыку для филармонической сцены, и коллектива, который позиционирует себя как рок-группу. Мы тяготеем к последним, потому что наши произведения являются оркестровыми переложениями оригинальных песен. В любом случае хочется отметить высокий профессионализм «RockestraLive». Он проявился как в составлении программы – собранные воедино С. Акимовым рок-хиты были расположены по мере усиления их эмоционального воздействия на публику, так и в выборе музыкантами минималистской концертной формы – она состояла из джинсов, кед и классической белой рубашки. Как неоднократно отмечала пресса: «Классика и джинсы – скрипка и Nirvana. Стиль одежды вторит стилю выступлений оркестра – року в академическом формате». И как результат – на финальных нотах концерта зал буквально взорвался. Слушатели стоя выкрикивали «бис», в воздухе мелькали вспышки фотокамер. В итоге оркестр исполнил для своих зрителей еще одну композицию (27-ю за вечер!). Шоу завершилось под восторженные возгласы Woo-Hoo и сотрясающие стены аплодисменты. «RockestraLive» уже полтора года успешно звучит на крупнейших музыкальных площадках Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Воронежа, Нижнего Новгорода и Ярославля. Так, с сочинениями, которые оркестр представил на суд дубненцев, коллектив 12 марта выступил в Кремле, в июне же этого года он планирует исполнить там программу, посвященную группе «Muse» – таким способом музыканты хотят поздравить ее солиста Мэттью Беллами с днем рождения. После прошедшего вечера можно только порадоваться, что музыкальный коллектив Сергея Акимова включил Дубну в график своих гастролей – теперь наши меломаны, обладающие самыми разными стилевыми пристрастиями, смогут поближе познакомиться с творчеством раскованных, одаренных, энергичных выпускников Гнесинки и Московской консерватории, в полной мере владеющих секретом успеха современной популярной музыки. Наталия БЕЛАГА Фото Юрия ТАРАКАНОВА