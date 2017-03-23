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Рок в академическом формате Печать
23.03.2017 09:14

18 марта в Большом зале ДК «Мир» состоялось симфоническое рок-шоу «RockestraLive»: столичный симфонический оркестр исполнял известные хиты мастеров британского и американского рока.

В программу вечера музыканты включили инструментальные версии сочинений таких знаменитых коллективов, как  Nirvana, Linkin Park, Muse, System of  Down, Red Hot Chilli Peppers, Korn,  Green Day, 30 Seconds to Mars и др.

Сочетание стилистики рок-композиций, так же,  как и манера  их исполнения, на первый взгляд кажутся несовместимыми со звучанием академического оркестра, в состав которого входят инструменты, имеющие многовековые традиции игры на них. Между тем,  исполнение «RockestraLive»  во многом опровергло это мнение – музыкантам удалось создать яркое незабываемое шоу, в котором органично переплелись стилистические составляющие обоих направлений.

И  здесь  в  первую очередь  заслуга  аранжировщиков: хочется отметить их отменный вкус и подлинную музыкальную эрудицию  –  чувствуется, что они не только хорошо знакомы с избранным для переработки материалом, но и в деталях знают гениальные партитуры великих мастеров оркестровки XX века, в частности, Мориса Равеля  (симфонические поэмы «Болеро», «Вальс») и Карла Орфа (сценическая кантата «Кармина Бурана»).

К слову, положенные в основу транскрипций песни  являются лучшими образцами современной популярной музыки, а потому  востребованы публикой не меньше, чем уже упомянутые общепризнанные сочинения классиков.

Так, «Give It Away» («Делись этим») – песня американской рок-группы Red Hot Chili Peppers, написанная гитаристом Джоном Фрушанте и басистом Фли, была отмечена несколькими музыкальными наградами, в том числе премией «Грэмми» в категории «Лучшее исполнение в стиле хард-рок». На концертах группы «Give It Away» исполнялась более 700 раз – больше, чем любая другая композиция Chili Peppers..

А, к примеру, «American Idiot»  («Американский идиот») – седьмой студийный альбом американской панк-рок-группы Green Day, изданный в 2004 году, был признан во всем  мире.  Он появлялся в чартах в 27 странах,  возглавляя 19 из них, в том числе в США и Великобритании. Со времени релиза было продано более 14 миллионов копий «American Idiot». Этот альбом завоевал множество наград, включая «Грэмми» в категории  «Лучший рок-альбом (Best Rock Album)». В 2012-м году по версии журнала Rolling Stone он занял 225  место в списке из 500 величайших альбомов всех времeн, а по его мотивам была поставлена одноименная опера, вышедшая на Бродвее в 2010 году.

Симфонический оркестр Rockestra, состоящий из 27 музыкантов, на российской сцене с 2015 года. Его рождение начиналось с того момента, как дирижер Сергей Акимов собрал команду единомышленников,  состоящую из студентов Московского колледжа имени Гнесиных и Московской консерватории. За прошедший период  оркестр  успел  обзавестись огромным количеством поклонников разных возрастов

В одном из своих интервью С. Акимов отмечает: «Есть грань, отделяющая нас от коллектива, играющего музыку для филармонической сцены, и коллектива, который позиционирует себя как рок-группу. Мы тяготеем  к последним, потому что наши произведения являются  оркестровыми переложениями оригинальных песен.

В любом случае хочется отметить высокий профессионализм «RockestraLive». Он проявился как в составлении программы – собранные воедино С. Акимовым рок-хиты были расположены по мере усиления их эмоционального воздействия на публику, так и в выборе музыкантами минималистской концертной формы – она  состояла из джинсов, кед и классической белой рубашки. Как неоднократно отмечала пресса: «Классика и джинсы – скрипка и Nirvana. Стиль одежды вторит стилю выступлений оркестра – року в академическом формате».

И как результат  –  на финальных нотах концерта зал буквально взорвался. Слушатели  стоя выкрикивали «бис», в воздухе мелькали вспышки фотокамер. В итоге оркестр исполнил для своих зрителей еще одну композицию (27-ю за вечер!). Шоу завершилось под восторженные возгласы Woo-Hoo и сотрясающие стены аплодисменты.

«RockestraLive» уже полтора года успешно звучит на крупнейших музыкальных площадках Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Воронежа, Нижнего Новгорода и Ярославля. Так, с сочинениями, которые оркестр представил на суд дубненцев, коллектив 12 марта выступил в Кремле,  в  июне же этого года он планирует исполнить там программу, посвященную группе «Muse» – таким способом  музыканты хотят поздравить ее солиста Мэттью Беллами с днем рождения.

После прошедшего вечера можно только порадоваться, что музыкальный коллектив Сергея Акимова включил Дубну в график своих гастролей – теперь наши  меломаны, обладающие самыми разными стилевыми пристрастиями, смогут поближе познакомиться с творчеством раскованных, одаренных, энергичных выпускников Гнесинки и Московской консерватории, в полной мере владеющих секретом успеха современной популярной музыки.

Наталия БЕЛАГА

Фото Юрия ТАРАКАНОВА

 
 

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