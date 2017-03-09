Не секрет, что искусство вдохновляет, даёт силы и смысл жить, с достоинством преодолевать испытания, помогает найти своё призвание и свою любовь. 2 марта в читальном зале дубненской библиотеки левобережья на музыкальном вечере Людмилы Иосифовны Трубчаниновой мы ещё раз в этом убедились.

Давняя дружба связывает певицу и пианистку Ольгу Алексеевну Елецкую, аккомпанировавшую ей на вечере. Они создают слаженный ансамбль, дополняя друг друга, подчёркивая красоту и глубину стихов, музыки, голоса.

В свой юбилейный год Людмила Иосифовна подготовила интересную и разнообразную программу из почти забытых за советские десятилетия, редко исполняемых салонных романсов, а также известных и полюбившихся публике романсов, лирических песен, танго, арий из оперетт. Выступление было встречено восторженными аплодисментами поклонников таланта певицы.

Стихи дубненских поэтов в исполнении библиотекаря Ольги Аникиной, конферансье вечера Аллы Витальевны Коршуновой, посвящённые задушевному жанру романса и самой певице, создали тёплую, уютную, почти домашнюю атмосферу.

Последствия тяжёлого военного детства не позволили Людмиле, с юных лет мечтавшей о сцене, стать профессиональной певицей, актрисой. Но это нисколько не сказалось на разностороннем развитии её личности и таланта, её безупречном вкусе, элегантности, умении держаться на сцене, энергии, жизнерадостности и остроумии. Алла Витальевна рассказала о дружной, талантливой и музыкальной семье, в которой выросла Людмила. Участие в художественной самодеятельности, в студенческих театральных постановках развили её мастерство.

Людмила Иосифовна вспомнила, как маленькой девочкой в годы войны пела для раненых в госпитале. В Дубне, уже будучи взрослой и получив образование педагога-историка, Л. Трубчанинова брала уроки вокала у исполнителей с консерваторским образованием. Так музыка идёт с ней рука об руку по жизни, даёт душевные и физические силы жить.

Боль личных потерь и переживаний переносится легче, когда изливается в песне. Такой песней для исполнительницы стала песня, которую певица посвятила своей маме.

Высокая поэзия авторов из знатных русских семей: Романовых, Толстых, Голенищевых-Кутузовых и др. духовно приподнимает душу, дисциплинирует ум, развивает вкус. Забыв о повседневной суете, дубненцы слушали прекрасные салонные романсы, погрузившись в атмосферу той эпохи. Знакомые лирические мелодии уже более поздних лет XX века оживили публику, пробудили давние мечты и воспоминания. Зал вдохновенно подпевал певице, исполнявшей романс «Белой акации гроздья душистые». А наградой музыкантам стали букеты цветов, улыбки и благодарность зрителей за их талант и кропотливую работу над текстом, над каждой музыкальной фразой.

Будем ждать новых встреч и новых музыкальных программ.

Алла Соболева