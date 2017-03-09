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Живите с интересом! Печать
09.03.2017 07:38

Кто поет, должно быть, счастлив –

Так в народе говорят.

Или, может быть, удачлив,

Или просто жизни рад…

От всего сердца хотим поздравить с 80-летним юбилеем нашу дорогую неутомимую, деятельную, зажигательную Фаину Степановну Беличенко и пожелать ей доброго здоровья на долгие годы, успехов во всех начинаниях, веселого весеннего настроения!

Фаина Степановна – главный вдохновитель и организатор клуба «Вдохновение», которому уже более 16 лет. С ней всегда интересно. Она щедро делится с нами огромным багажом  знаний о жизни  и творчестве поэтов и композиторов, и подобные тематические занятия объединяют  творческих людей.

Очередная такая  встреча была посвящена любимому многими романсу. С великим удовольствием ветераны слушали романсы в исполнении Людмилы Иосифовны Трубчаниновой. А Алла Коршунова и Валентина Мажулина прочитали стихи и дуэтом исполнили несколько романсов. Своим задушевным проникновенным голосом спела несколько известных романсов: «Только раз бывает в жизни встреча», «Напрасные слова», «Не уезжай, ты мой голубчик»  Людмила Сергеевна Панкратова.  Благодарные слушатели горячо им аплодировали.

Дорогие ветераны! Приходите в клубы по интересам,  в библиотеки, на концерты в ДК «Октябрь» и ДК «Мир»! Чаще общайтесь друг с другом, заряжайтесь оптимизмом! С праздником вас, милые женщины! Желаем всем доброго здоровья, как можно больше положительных эмоций, бодрого и веселого настроения!

Члены клуба «Вдохновение»

 
 

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