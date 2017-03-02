«Война с плотинами» – так назывался краеведческий вечер, который прошел в читальном зале муниципальной библиотеки левобережья.

Дубненский краевед Леонид Четвериков на основе документальных архивных материалов описал ситуацию на Иваньковском водохранилище во время Великой Отечественной войны. В частности, речь шла об истории установления противоторпедных сетей для защиты нашей плотины. Рассказ сопровождался демонстрацией слайдов, фото и видеороликов. Леонид Четвериков обратил внимание на интересную взаимосвязь между созданием англичанами прыгающей бомбы и противоторпедными ограждениями на плотине в нашем городе.

Выступление краеведа вызвало большой интерес у присутствующих. Отвечая на вопрос, почему он занимается прошлым Дубны, Леонид Четвериков сказал: «Я родился и вырос в Дубне, в левобережье, учился в школе №5. Всю жизнь прожил в родном городе, за исключением нескольких лет учебы в Московском авиационном институте. Родители сюда приехали в начале 50-х годов. Мама хорошо помнит, как они ездили по плотине на санях с лошадьми, как в тоннеле стояли часовые.

История – это мое большое увлечение. Кто-то марки собирает, коллекционирует что-нибудь, а я интересуюсь прошлым родного края. Возможно, большую роль в моем увлечении сыграл мой школьный учитель истории.

Мы живем сегодня в такое время, которое историки называют архивной революцией. Все архивы оцифровываются, в открытый доступ выкладываются миллионы документов. Любой человек может зайти в интернет и найти десятки нужных ему материалов. Именно так я нашел несколько документов, связанных с противоторпедным сетями.

Мне наиболее интересен период истории Дубны с 1941 по 1945 годы. В частности, период жизни здесь немецких специалистов. В Германии за последние 2-3 года на немецком языке вышли книги, где дети тех, кто когда-то жил в будущей Дубне, делятся своими воспоминаниями».

Кстати, одну такую книгу с интересными фотографиями дубненский краевед принес на встречу с горожанами.

Татьяна БЕЛОВА