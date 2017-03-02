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Юлий Ким: мозаика жизни в стихах и песнях Печать
02.03.2017 08:36

В ДК «Мир» состоялась встреча дубненских зрителей с одним из патриархов бардовской песни – Юлием Кимом, поэтом и композитором, драматургом и сценаристом, участником диссидентского движения в СССР, лауреатом литературных и музыкальных премий.

За свою творческую жизнь он написал более 500 песен, около трех десятков сценариев  и 10 книг, выпустил более 20 дисков. Его песни невозможно не знать: они уходили в народ сразу после выхода на экраны очередного музыкального фильма, в создании которого принимал участие Юлий Ким. А еще он прекрасный рассказчик: в этот вечер интересных историй прозвучало не меньше, чем песен, исполненных автором.

Впервые Юлий Черсанович  побывал в нашем городе в 1963 году. Дубна в те годы была настоящим культурным центром притяжения: по приглашению физиков-ядерщиков сюда приезжали Владимир Высоцкий, Булат Окуджава, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Роберт Рождественский, Белла Ахмадулина, Арсений Тарковский и многие другие деятели искусства.

Город  удивил его своим свободным разговором на любые «жгучие» темы, а сами ученые – широким кругозором в области литературы, музыки, театра, кино, спорта, своими разнообразными интересами.

В первом отделении концерта в ДК «Мир» автор представил необычную программу, которую сам он назвал композицией из разных песен, объединенных одной темой с условным названием «Эх, Россия ты, Россия!», в которой отразились  размышления автора об исторических событиях разных лет.

Творческий вечер продолжился пиратскими и антипиратскими песнями, по количеству которых, как заметил автор, он побил все рекорды среди бардов. Одну из них –  «Песню старого пирата»  –  когда-то исполнил Георгий Вицин в радиопередаче «Клуб знаменитых капитанов». А «Подлинную пиратскую песню английских пиратов 18 века» Юлий Ким написал для фильма «Остров сокровищ» в соавторстве с Алексеем Рыбниковым. Также он рассказал о  творческой работе с талантливыми композиторами  Геннадием Гладковым, Владимиром Дашкевичем, Романом Игнатьевым. Далее прозвучали  песни из мюзикла «Монте-Кристо» и сказки «Снежная королева»,  знаменитая «Коричневая пуговка»,  «Старофранцузская баллада» и «Я старый дедушка». Удивительно лирично и проникновенно прозвучала всеми любимая песня, написанная автором еще в студенчестве – «Губы окаянные» из кинофильма «Пять вечеров».

В течение вечера автор рассказал много историй из своей жизни. А на вопрос зрителей: «Что он считает самым большим грехом?» ответил: «Предательство по отношению к самому себе из корыстных побуждений».

В одном  из интервью  на вопрос о любимых песнях из своего огромного репертуара Юлий Ким ответил, что выделил бы десятка два, написанных с Геннадием Гладковым для фильмов «Сватовство гусара», «Обыкновенное чудо» и «Двенадцать стульев», которые он с удовольствием слушает и исполняет на своих концертах. Одной из них – «Песней Остапа Бендера» – автор и закончил свое  двухчасовое выступление.

А наш разговор с Юлием Черсановичем был посвящен жанру бардовской песни. Ее еще называют авторской, так как в одном человеке совмещаются автор текста, музыки и исполнитель. Бардовская песня – способ самовыражения  думающих людей. Это пример «умной» поэзии – глубоко философской и очень личной, где текст – всегда на первом месте. А в музыкальном, мелодическом смысле, считает Юлий Ким, этот жанр имеет глубокие корни – в нем можно встретить и интонации Вертинского, и советской, дворовой или мещанской песни. Исполняются они в основном под гитару. Свободолюбивый дух этих песен выражается в протесте против несправедливости, лжи, зависти, подлости, жестокости, подхалимства. Задушевная лирика в них соседствует с романтикой, озорством и сатирой.

– Юлий Черсанович, на концерты приходит в основном старшее поколение «шестидесятников», хорошо знакомых с авторской песней. Насколько этот жанр интересен молодому поколению?

– Конечно, моих сверстников и  их детей больше, а вот внуков, действительно, немного, но  они тоже приходят, слушают.

– Не думаете, что может возникнуть новый виток увлечения авторской песней?

– Это невозможно предугадать. У современной молодежи появилось много других способов выразить себя в музыке. Возможно, с этой точки зрения классическая бардовская песня осталась в прошлом. Но время от  времени я наблюдаю возрождение интереса к творчеству Визбора, Окуджавы, Галича и других легенд бардовской песни. А Высоцкий никогда не терял своей популярности. Хорошая музыка всегда востребована!

– У вас  насыщенная гастрольная деятельность?

– География выступлений обширна. Я  даю концерты не только в России, но и за рубежом. Люблю ездить по городам России. Меня приглашают в те же научные и академгородки, где бывал раньше, встречаюсь с выпускниками физматшколы.

–  Продолжаете ли вы бывать на бардовских фестивалях?

– Да, мне это всегда интересно. Там открываются новые имена. Иногда я занимаюсь прослушиванием авторов, участвую в работе жюри и творческих мастерских.  В ближайшее время поеду в Хельсинки на фестиваль русской песни. Летом собираюсь поехать в Астану, а затем в Белоруссию.

– Юлий Черсанович, в творческом  плане  чем вы сейчас занимаетесь?

– В основном  сочинением пьес и либретто. В кино не работаю, потому что музыкальных фильмов в последние годы почти не выпускают. А что касается театров, с ними у меня   активное сотрудничество.

Евгения ШТАЙН

Фото Юрия ТАРАКАНОВА

 

 
 

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