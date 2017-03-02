В ДК «Мир» состоялась встреча дубненских зрителей с одним из патриархов бардовской песни – Юлием Кимом, поэтом и композитором, драматургом и сценаристом, участником диссидентского движения в СССР, лауреатом литературных и музыкальных премий. За свою творческую жизнь он написал более 500 песен, около трех десятков сценариев и 10 книг, выпустил более 20 дисков. Его песни невозможно не знать: они уходили в народ сразу после выхода на экраны очередного музыкального фильма, в создании которого принимал участие Юлий Ким. А еще он прекрасный рассказчик: в этот вечер интересных историй прозвучало не меньше, чем песен, исполненных автором. Впервые Юлий Черсанович побывал в нашем городе в 1963 году. Дубна в те годы была настоящим культурным центром притяжения: по приглашению физиков-ядерщиков сюда приезжали Владимир Высоцкий, Булат Окуджава, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Роберт Рождественский, Белла Ахмадулина, Арсений Тарковский и многие другие деятели искусства. Город удивил его своим свободным разговором на любые «жгучие» темы, а сами ученые – широким кругозором в области литературы, музыки, театра, кино, спорта, своими разнообразными интересами. В первом отделении концерта в ДК «Мир» автор представил необычную программу, которую сам он назвал композицией из разных песен, объединенных одной темой с условным названием «Эх, Россия ты, Россия!», в которой отразились размышления автора об исторических событиях разных лет. Творческий вечер продолжился пиратскими и антипиратскими песнями, по количеству которых, как заметил автор, он побил все рекорды среди бардов. Одну из них – «Песню старого пирата» – когда-то исполнил Георгий Вицин в радиопередаче «Клуб знаменитых капитанов». А «Подлинную пиратскую песню английских пиратов 18 века» Юлий Ким написал для фильма «Остров сокровищ» в соавторстве с Алексеем Рыбниковым. Также он рассказал о творческой работе с талантливыми композиторами Геннадием Гладковым, Владимиром Дашкевичем, Романом Игнатьевым. Далее прозвучали песни из мюзикла «Монте-Кристо» и сказки «Снежная королева», знаменитая «Коричневая пуговка», «Старофранцузская баллада» и «Я старый дедушка». Удивительно лирично и проникновенно прозвучала всеми любимая песня, написанная автором еще в студенчестве – «Губы окаянные» из кинофильма «Пять вечеров». В течение вечера автор рассказал много историй из своей жизни. А на вопрос зрителей: «Что он считает самым большим грехом?» ответил: «Предательство по отношению к самому себе из корыстных побуждений». В одном из интервью на вопрос о любимых песнях из своего огромного репертуара Юлий Ким ответил, что выделил бы десятка два, написанных с Геннадием Гладковым для фильмов «Сватовство гусара», «Обыкновенное чудо» и «Двенадцать стульев», которые он с удовольствием слушает и исполняет на своих концертах. Одной из них – «Песней Остапа Бендера» – автор и закончил свое двухчасовое выступление. А наш разговор с Юлием Черсановичем был посвящен жанру бардовской песни. Ее еще называют авторской, так как в одном человеке совмещаются автор текста, музыки и исполнитель. Бардовская песня – способ самовыражения думающих людей. Это пример «умной» поэзии – глубоко философской и очень личной, где текст – всегда на первом месте. А в музыкальном, мелодическом смысле, считает Юлий Ким, этот жанр имеет глубокие корни – в нем можно встретить и интонации Вертинского, и советской, дворовой или мещанской песни. Исполняются они в основном под гитару. Свободолюбивый дух этих песен выражается в протесте против несправедливости, лжи, зависти, подлости, жестокости, подхалимства. Задушевная лирика в них соседствует с романтикой, озорством и сатирой. – Юлий Черсанович, на концерты приходит в основном старшее поколение «шестидесятников», хорошо знакомых с авторской песней. Насколько этот жанр интересен молодому поколению? – Конечно, моих сверстников и их детей больше, а вот внуков, действительно, немного, но они тоже приходят, слушают. – Не думаете, что может возникнуть новый виток увлечения авторской песней? – Это невозможно предугадать. У современной молодежи появилось много других способов выразить себя в музыке. Возможно, с этой точки зрения классическая бардовская песня осталась в прошлом. Но время от времени я наблюдаю возрождение интереса к творчеству Визбора, Окуджавы, Галича и других легенд бардовской песни. А Высоцкий никогда не терял своей популярности. Хорошая музыка всегда востребована! – У вас насыщенная гастрольная деятельность? – География выступлений обширна. Я даю концерты не только в России, но и за рубежом. Люблю ездить по городам России. Меня приглашают в те же научные и академгородки, где бывал раньше, встречаюсь с выпускниками физматшколы. – Продолжаете ли вы бывать на бардовских фестивалях? – Да, мне это всегда интересно. Там открываются новые имена. Иногда я занимаюсь прослушиванием авторов, участвую в работе жюри и творческих мастерских. В ближайшее время поеду в Хельсинки на фестиваль русской песни. Летом собираюсь поехать в Астану, а затем в Белоруссию. – Юлий Черсанович, в творческом плане чем вы сейчас занимаетесь? – В основном сочинением пьес и либретто. В кино не работаю, потому что музыкальных фильмов в последние годы почти не выпускают. А что касается театров, с ними у меня активное сотрудничество. Евгения ШТАЙН Фото Юрия ТАРАКАНОВА