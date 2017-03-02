22 февраля в органном зале ХШМиЮ состоялся концерт известного итальянского органиста, музыкального руководителя храмов святых Иоахима и Анны в Риме и святого Марцелла на Корсо в Риме, профессора Флорентийской консерватории Джованни Клавора Браулина и его супруги Сюзанны Яначковой – профессора Римской академии Санта-Чечилия, кафедральной органистки собора Святых Иоахима и Анны в Риме. В программу вечера музыканты включили произведения Г. Генделя, С. Франка, М. Равеля, М. Регера, Д. Бедарда. Дуэт органистов, исполнивших в начале и в заключение вечера сочинения Генделя и Бедарда, прозвучал элегантно и стильно: несмотря на разницу в 200 лет между созданием этих опусов, музыкантам удалось передать общие черты, лежащие в их основе. Изобразительность, свойственная барочным образам «Музыки фейерверка» (1749) Генделя, была столь же убедительно донесена до слушателей, как и скрытая кинематографичность «Симфониетты» современного канадского композитора Бедарда (1977). Особо хочется отметить сольное выступление Джованни Клавора. В каждой интонации исполненных им хорала №3 Франка, «Паваны» Равеля и «Интродукции и пассакалии» Регера ощущался интеллектуализм, огромный кругозор и высочайшая культура музыканта. Его отношение ко всем элементам звучания – будь то регистровка, ритмическая организация музыкального материала, интонирование, было настолько возвышенным и сосредоточенным, что погрузило слушателей в себя, заставив внимательно вглядываться в глубины собственной души. Возможно, поэтому крики «браво», которыми аудитория приветствовала исполнение маэстро, звучали без излишнего надрыва. Столь серьезное отношение публики к сыгранному было естественно – личность Д.К. Браулина заслуживает подобного почтения: маэстро получил блестящее образование в Римской академии музыки Санта-Чечилии (по классам фортепиано, органа, органной композиции, полифонии и дирижирования) и продолжил обучение в Римском университете «La Sapienza» (по специальностям музыковед и классическая литература). – Мы часто бываем в России с концертами, – рассказывает Сузанна Яначкова. – Особенно были насыщены выступлениями 2015-2016 годы. За этот период мы побывали в Москве, Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Томске, Пензе, Казани. В этом году играли в соборе Москвы и во Фрязино. Мы уже неоднократно говорили российским журналистам, что очень ценим вашу аудиторию. Суть в том, что у большинства итальянцев орган ассоциируется с богослужением, так как является частью католического обряда. Здесь же орган воспринимают как светский инструмент, для которого написано множество концертных произведений авторами, принадлежащими к различным стилевым направлениям. Возможно, поэтому ваши слушатели воспринимают их непосредственно и с подлинным интересом… Теперь несколько слов о своей семье – она всегда вызывает любопытство наших поклонников, включая российскую прессу. Мой супруг, я и два наших сына музыканты. Младший – пианист, лауреат фортепианных конкурсов Листа и Шопена. Старший тоже окончил консерваторию, но после этого посвятил себя другой профессии – занимается экономикой. Обычно всех интересует, как Джованни и я организовываем свои занятия дома. Дело в том, что у нас в квартире стоит электроорган – это инструмент с такой же клавиатурой, как у настоящего органа, но без труб. Мы, как правило, занимаемся по очереди, однако основные совместные репетиции проводим в двух церквях, от которых у нас есть ключи. К слову, орган в вашей школе не слишком большой, поэтому нам пришлось приспособить к его возможностям регистровку исполненных на концерте сочинений. Судя по радушному приему, она заинтересовала слушателей… И действительно, аудитория Органного зала встретила музыкантов из Италии настолько доброжелательно, что им пришлось бисировать: «Серенада» Шуберта, прозвучавшая в заключение вечера, подарила дубненцам искреннее тепло и ощущение гармоничной красоты, столь свойственные итальянским мастерам. Наталия Белага