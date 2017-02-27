В муниципальном выставочном зале ДК «Октябрь» открылась Международная выставка-конкурс детского рисунка учащихся подготовительных отделений детских художественных школ и художественных отделений ДШИ «Цветные ступеньки». 19 февраля состоялось торжественное награждение победителей и лауреатов – самых юных художников, несомненно, ярких и талантливых.

Переступив порог выставочного зала, сразу попадаешь в мир ярких красок, безудержной фантазии и счастливого детства! Около сотни детских работ легли в основу экспозиции, представленной юными художниками 31 образовательного учреждения из 23 городов России и Абхазии, в связи с чем выставка получила статус международной. Замечательные рисунки ярких насыщенных оттенков создают настроение праздника и навевают теплые воспоминания детства.

Инициатором выставки-конкурса стал Независимый межотраслевой центр развития образования и сертификации квалификаций (г. Москва). Генеральный директор Центра Надежда Максимова рассказала, что наукоград не случайно стал местом его проведения: «Дубна – один из центральных городов Московской области с замечательными традициями в области культуры и искусства, опытом проведения больших творческих проектов как областного, так и международного уровня. А детская школа искусств «Вдохновение» является одной из ведущих школ Московской области.

Учредителями выставки-конкурса, помимо Центра развития образования, стали администрация г. Дубны, Совет директоров ДХШ и художественных отделений ДШИ Московской области и ДШИ «Вдохновение», которая также выступила основным организатором выставки.

Директор школы искусств Александр Пасько рассказал, что, к сожалению, зал не смог вместить все работы участников: в экспозицию вошли лучшие, причем приоритет отдавали гостям, как и положено радушным хозяевам. Изначально было заявлено 440 работ, к участию в конкурсе отобрано 230. Из них 94 человека стали победителями и призерами. Итоги подводили в разных возрастных группах по номинациям «Живопись» и «Графика». Александр Владимирович отметил, что такие конкурсы – большая редкость, и замечательны они тем, что дают возможность начинающим маленьким художникам поделиться своей радостью творчества.

В состав компетентного жюри под председательством Надежды Максимовой вошли замечательные дубненские художники Алексей Качан, Юрий Мешенков, Александр Пасько и начальник отдела культуры администрации г.Дубны Людмила Кузминова.

В номинации «Живопись» победителями стали: в возрастной группе 5-6 лет – Марта Хлебникова (ДШИ им. М.А. Балакирева, г. Москва); в возрастной группе 7-8 лет – Полина Митькова (ДХШ им. Е.А. Кольченко, г. Мытищи) и Екатерина Ефремова (Рязановская ДШИ «Дар», г. Москва); в возрастной группе 9-10 лет – Алина Стойкина (ДШИ «Вдохновение», г. Дубна»), Полина Васина (ДШИ им. С.И. Мамонтова, г. Москва).

В номинации «Графика» победа досталась следующим участникам: в возрастной группе 5-6 лет – Варваре Караниной (ДХШ им. Е.А.Кольченко, г. Мытищи); в возрастной группе 7-8 лет – Василисе Соколовой (Детская архитектурно-художественная школа «Архимед», г. Мытищи), а в возрастной группе 9-10 лет победителями стали сразу четверо участников – Вера Середкина (ДШИ «Вдохновение», г. Дубна»), Ксения Аноприева (ДШИ г. Запрудня), Анна Маслова (СХТ «Оранжевый кот», г. Мытищи) и Эльза Сагитулина ((Детская архитектурно-художественная школа «Архимед», г. Мытищи).

Среди представленных на конкурс работ есть и коллективная: аппликацию «Новогодние истории» выполнили сразу десять учащихся ДШИ №8 (г. Сергиев Посад), возраст которых 5-6 лет – они заняли 3 место в номинации «Графика».

Хочется также отметить дубненских юных художников, учащихся ДШИ «Вдохновение», ставших призерами конкурса. В номинации «Живопись» 2 место присуждено Софье Гурьян, 9 лет, и Полине Тимофеевой, 10 лет; 3 место у Елизаветы Ивановой, 5 лет; Виктории Шишуновой, 8 лет; Алены Борисовой, 9 лет и Марии Таскаевой, 9 лет. В номинации «Графика» 3 место у Софьи Скачковой, 9 лет, и Алины Леоновой, 10 лет.

Мероприятие превратилось в настоящий детский праздник. Юных художников поздравили многочисленные гости, а концертную программу подготовил детский музыкальный театр «Карамельки» (художественный руководитель Марина Чайковская).

Организаторы поделились планами проводить эту выставку-конкурс один раз в 2 года, чередуя со ставшей традиционной «Славянской радугой». А часть работ представленной экспозиции по окончании выставки отправится во Францию, чтобы принять участие в выставке детских рисунков, которую организует Русский дом в Ницце.

Евгения ШТАЙН

Фото Юрия ТАРАКАНОВА