Именно так можно охарактеризовать открывшуюся в ДК «Мир» юбилейную выставку дубненского живописца Юрия Мешенкова, который 19 февраля готовится отметить свое 80-летие. Среди представленных здесь работ, написанных в разные годы, большинство – пейзажи, воспевающие удивительную красоту Подмосковья. Не выходя из выставочного зала, можно совершить замечательную прогулку по аллеям парка, улицам и набережным нашего города, давно ставшего для художника родным. Родился Юрий Георгиевич в Яхроме в многодетной семье, где росли пятеро детей. Сколько он себя помнит, рисовал всегда. Глубокой осенью 1941 года, когда немцы рвались к Москве, спасаясь от бомбежек в подвале дома, ребенок коротал время за своими рисунками, делая первые шаги в творчестве. Это увлечение он разделял вместе с двумя двоюродными братьями – для мальчишек военных лет, в одночасье лишенных детства, живопись стала единственной радостью, которая помогала пережить страшные потрясения и потери. Отец ушел на фронт и больше не вернулся, и матери пришлось одной поднимать детей. А для ребят увлечение стало профессией. Во время учебы в школе Юрий занимался в изостудии, а по окончании 7 класса вслед за братьями поступил в Федоскинское художественное училище, где специализировался по миниатюрной живописи, а позднее учился на факультете художественного оформления печатной продукции Московского полиграфического института. Собираясь в армию, упаковал в рюкзак мольберт, кисти и краски. Живописью во время службы заняться не довелось, профессиональные навыки талантливого художника в части использовали для изготовления наглядной агитации в ленинском уголке, штабе и казармах. В Дубну Юрий Мешенков приехал в 1960 году, с этого момента его трудовая деятельность всегда была связана с Объединенным институтом ядерных исследований. В советское время художники были очень востребованы, состояли в штате каждого предприятия, именно они готовили к городским праздникам монументальные плакаты, панно, огромные портреты политических деятелей, оформляли улицы и площади, украшали машины для их участия в праздничных демонстрациях. Юрий Георгиевич также изготавливал декорации к спектаклям ДК «Мир», создавал интересные интерьеры кафе, гостиницы, предприятий общепита, используя резьбу по дереву и мозаику. Когда был объявлен конкурс на создание герба города, художник полностью погрузился в изучение законов геральдики, один за другим создавая варианты герба, и в результате именно его проект стал победителем. Мастер и сейчас полон сил и энергии, он главный художник ОИЯИ. Являясь сотрудником научно-информационного отдела, занимается художественным оформлением мероприятий, подготовкой материалов для экспозиций Института на выставках и научных конференциях, оформлением книг, буклетов, постеров и других изданий, разработкой эскизных проектов с сувенирной продукцией ОИЯИ. Большой популярностью пользуются замечательные календари с репродукциями его картин. Еще во время учебы в училище Юрий Георгиевич увлекся спортом и туризмом. Он кандидат в мастера спорта по лыжам, чемпион города, имеет 3-й разряд по альпинизму. Талантливый спортсмен защищал честь города и Института на соревнованиях разного уровня. Спорт сопровождает его всю жизнь: и сейчас каждый день художника начинается с утренней зарядки. Он в хорошей творческой форме: несмотря на возраст, продолжает много и увлеченно работать. И выглядит замечательно! Мастер поделился своим секретом молодости: «Я никогда не думаю о болезнях. И творчество помогает чувствовать себя полным жизненных сил». Был период творческой деятельности художника, когда он больше писал портреты, затем увлекся пейзажами. Юрий Георгиевич признался, что природа его очень вдохновляет, приносит новые впечатления, и для этого ему не обязательно выезжать далеко за город. Рассказал, что может долго вынашивать идею картины, а потом вдохновенно начать ее рисовать, одновременно прорабатывая все детали: такая напряженная работа приносит ему огромное удовольствие. Удивительно, как мастеру удается глубоко увидеть и трепетно воспеть красоту окружающего мира с помощью красок и кисти. Один из коллег назвал его главным художником дубненской природы. Кстати, персональная выставка мастера, которая состоялась в 2009 году в Москве, так и называлась: «Пейзажи Дубны». У именинника замечательная семья, всегда обеспечивающая надежный тыл – понимающая жена, двое сыновей, внуки. В честь юбилея отца сын Сергей впервые в жизни попробовал себя в поэтическом творчестве, посвятив ему очень теплые слова. А семилетняя внучка Настя весь вечер не отходила от дедушки и рассказала о том, что он самый добрый и замечательный, всегда готов поддержать ее в любых играх. А еще дарит краски и кисти, учит рисовать и часто хвалит ее рисунки. Поздравить юбиляра на открытие его 7-й персональной выставки пришли родные, друзья, сотрудники, коллеги-художники, пожелав ему новых творческих свершений. Алексей Федорович Качан зачитал поздравление от Московского областного отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», членом которой является Юрий Мешенков. Он также состоит в творческом объединении «Художники Дубны». Замечательные работы Юрия Георгиевича хорошо знают не только в наукограде, он участвовал во многих художественных выставках в Москве, Дмитрове, Ярославле, Липецке, Кимрах, Щелково. Юбилейная выставка художника продлится в ДК «Мир» до 16 февраля. Евгения ШТАЙН Фото Юрия ТАРАКАНОВА