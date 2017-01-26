21 января в библиотеке семейного чтения на Большой Волге состоялся очередной поэтический вечер, на котором дубненские поэты и приглашенные гости читали стихи, посвященные зиме. Традиционное мероприятие было отмечено важным для города событием – чествованием новоиспеченных членов Союза писателей России.

На заседании Правления Московской областной организации Союза писателей России было принято решение принять в члены Союза писателей России Екатерину Пахомову, Любовь Тетерину и Александра Воронина.

Их профессии не связаны с творчеством. Любовь Тетерина, жительница г. Кимры, ведущий конструктор НПФ «Центргазгеофизика». Она руководитель литературной группы, объединяющей около 30 кимрских поэтов. Любовь Анатольевна – постоянный автор художественно-публицистического альманаха «Литературный факел» Газпрома, также вышли в свет два ее поэтических сборника. В 2015 году она стала победительницей конкурса авторского стихотворения традиционного Есенинского праздника поэзии в Дубне и лауреатом Тверского областного поэтического конкурса.

Екатерина Пахомова – студентка 4 курса университета «Дубна», увлекается театром, переводом стихотворений и текстов арий из американского мюзикла, о постановке которого мечтает в России. Возможно, поэтому задумывается о получении театрального образования. Стихи молодого поэта публиковались в нескольких альманахах, в планах – выпуск собственного поэтического сборника.

Александр Воронин с 2012 года руководит литературным объединением г.Дубны. По профессии он – электрик, работает в Объединенном институте ядерных исследований. Пишет стихи, прозу, занимается краеведческими исследованиями. Его творчество хорошо известно дубненским читателям по публикациям в местных СМИ и выступлениям на творческих вечерах. Постоянный участник поэтических фестивалей «Каблуковская радуга» под Тверью, «Серебряный журавль» и «Сенокос в Дубровках» в Талдоме. В этом году он планирует издать сборник рассказов и поэтический сборник.

Удостоверения членов Союза писателей России поэтам вручил Валентин Елисеевич Уралов – ветеран Великой Отечественной войны, известный поэт, писатель и журналист. В своем выступлении он пожелал творческих успехов дубненским авторам.

Валентин Елисеевич несколько лет назад приехал в наукоград, за это время горожане успели познакомиться с его замечательным творчеством, оценить мастерство художественного чтения и узнать как человека, активно участвующего в литературной жизни города и помогающего талантливым авторам. Под его руководством в 2015 году вышел дубненский литературно-художественный альманах «Озарение». Поэт затронул тему создания в Дубне отделения Союза писателей России, чтобы объединить творческих людей, пишущих стихи и прозу. Он считает, что это не только поможет авторам в их работе и публикации литературных произведений, общении с широким кругом литературных деятелей, но и даст возможность большему количеству читателей познакомиться с их творчеством.

Перед зрителями выступили Сергей Гор, Светлана Пизик, Валентина Комарова, Александр Исаев, Татьяна Миронова и, конечно, новоиспеченные члены Союза писателей России. У каждого из них в творческой копилке нашлись теплые и душевные стихи, отвечающие теме вечера и настроению собравшихся слушателей.

По обилию музыкальных номеров вечер можно было назвать музыкально-поэтическим. Свое выступление зрителям подарила музыкальная группа «Ностальгия» под руководством автора-исполнителя Геннадия Григорьева, лауреата премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье». В качестве солисток выступили Марина Ступникова и Наталья Тарасова. Песни под гитару исполнил певец-бард Александр Саулов, а Елена Пахомова представила песню на стихи дубненской поэтессы Нинель Бархатовой.

Евгения ШТАЙН