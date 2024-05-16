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Два Гран-при Печать
16.05.2024 03:25

Концертный хор мальчиков и юношей «Дубна» завоевал два Гран-при на XXII Московском международном музыкальном конкурсе «Звучит Москва».

В номинациях «Исполнение православной духовной музыки» и «Исполнение западноевропейской духовной музыки» победителем и обладателем двух дипломов Гран-при конкурса стал концертный хор мальчиков и юношей «Дубна» (художественный руководитель и дирижер - заслуженный работник культуры РФ Ольга Миронова). Председатель жюри - заслуженный артист РФ, художественный руководитель Московского синодального хора Алексей Пузаков.
  		 
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