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16.05.2024 03:25
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Концертный хор мальчиков и юношей «Дубна» завоевал два Гран-при на XXII Московском международном музыкальном конкурсе «Звучит Москва».
В номинациях «Исполнение православной духовной музыки» и «Исполнение западноевропейской духовной музыки» победителем и обладателем двух дипломов Гран-при конкурса стал концертный хор мальчиков и юношей «Дубна» (художественный руководитель и дирижер - заслуженный работник культуры РФ Ольга Миронова). Председатель жюри - заслуженный артист РФ, художественный руководитель Московского синодального хора Алексей Пузаков.