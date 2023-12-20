Традиционно в канун Нового года мы обсуждаем с директором ДК «Мир» ОИЯИ Элеонорой Ямалеевой, каким был уходящий год для Дома культуры, что воплотилось, чем он запомнился и какие творческие подарки ждут зрителей в праздничные дни. Мир творчества Нам интересно развивать направление совместного творчества с аудиторией. Для этого у нас есть выставочный зал, где мы проводим авторские мастер-классы и экскурсии, тематические вечеринки и лекции авторов выставок. Осенью, к примеру, одним из самых ярких моментов стало изготовление мозаичного арт-объекта, в котором инкрустирован вклад каждого участника мастер-класса Михаила Полякова. Эта напольная мозаика отображает грани мира творчества, и уже весной она займет свое место напротив Дома культуры. Многообразие жанров Мы экспериментируем с жанрами, предлагаем зрителям «проголосовать» за те или иные проекты и тем самым делаем для себя открытия. В этом году было большое разнообразие творческих событий, самыми необычными, на мой взгляд, стали рок-хиты на шотландских волынках, А’капелла - шоу, «Stand up»… Последнее поразило зрительским откликом - без единой напечатанной афиши, билеты были раскуплены за несколько дней. Пик интереса вызвал наш новый цикл «Умный «Мир», в рамках которого прошла лекция Вячеслава Дубынина про эффективность работы мозга. Мы продолжаем развивать направление публичного лектория и ведем переговоры с очень знаковыми личностями. Исполняем пожелания Интересы публики у нас настолько полярны, что наша задача успевать предлагать темы и исполнять зрительские пожелания. К примеру, однажды по запросу детского лагеря мы провели экскурсию по закулисью Дома культуры «Мир» и теперь регулярно показываем детским группам, как устроена сцена, заходим в гримерные комнаты, костюмерную, помещение для декораций… В среднем у нас ежемесячно проходит по 13 событий, это много. Каждое требует проработки по всему циклу - от нахождения мероприятия до момента, когда все успешно завершилось. Между этими двумя точками - безграничное число дел. Филигранно встроить эту работу - большое искусство, при том что у нас очень малочисленный коллектив. Зал на сцене Мы создали необычный формат «Зал на сцене». Он производит на публику особое впечатление, так как зрители находятся в непосредственной близости к исполнителям, становясь буквально участниками действия. В новом году для «Зала на сцене» мы планируем самые разные постановки и жанры, в том числе и цикл лекций в рамках музыкальной лаборатории ДК «Мир». Наши первые лекции мы посвятим уникальному произведению «Картинки с выставки», которому в 2024 году исполняется 150 лет. За 4 лекции-встречи музыка Мусоргского буквально оживёт для всех, кто заинтересуется открытием истинных смыслов и грандиозных новаторских замыслов великого русского композитора. Новые студии Творческие сезоны считаются с сентября, когда после лета все возвращаются из отпусков, возобновляется концертная деятельность, так вот с нового сезона к нам присоединились еще три творческих коллектива, и все они хореографические. Это студия степа Кристины Фабер (рук. К.В. Федорова), хореографический коллектив «Пятая стихия» (рук. В.В. Горланова) и студия исторического танца (рук. Е.С. Демичева). Теперь у нас занимаются 14 коллективов! Особая ответственность Совместно с ОИЯИ мы организуем значительную часть творческо-познавательных мероприятий. В этом году состоялся ряд выставок: «Большая наука», «Вклад Болгарии в культурное наследие славян», «Бруно Максимович». Успешно прошли концерты ко Дню основания ОИЯИ «Гармония сфер: искусство и наука» и ко Дню славянской письменности и культуры с участием творческих коллективов Дубны и приглашённых артистов из Болгарии и Сербии, дважды состоялся показ документального фильма «Бруно Понтекорво». Также у нас проходят мероприятия для участников конференций, международных рабочих совещаний, а в нашем малом зале в течение всего года активно проводятся экскурсии по интерактивной выставке «Базовые установки ОИЯИ». Проводим уникальные проекты с выступлением артистов на площадке синхрофазотрона. Физика и искусство сливаются в единое целое. Совместные события для нас очень ценны, к ним у нас особенное отношение, так как это сопричастность к истории нашего Института. Театральный сезон Театральный сезон мы провели со своими надежными партнерами - концертным агентством «Кураж-концерт». Нас очень объединяет подход к работе - мы любим свое дело и к каждому событию подходим очень серьезно. Репутационный момент в работе с актерами для нас первостепенен - это и предвосхищение всевозможных моментов, связанных с организацией гастролей, и предельная четкость во всем, и продуманные нюансы, и высокий уровень организации. Мы всегда заботимся об обеспечении достойной рекламы, одинаково мыслим и в отношении отмен мероприятий - мы сделаем все, чтобы сохранить каждое событие. Не сделать всегда легче, а нам важно именно сделать, приложить усилия и увидеть результат своей работы. Знаете как ценно, пройдя череду невозможностей, переглянуться в тот момент, когда в зале гаснет свет, выходит артист и начинается действо. И только мы знаем про весь путь «до». А в финале - услышать аплодисменты. Вообще в словах «партнерство» и «сотрудничество» заложено очень много смысла. Уверена, что у тех, кто знает силу этих составляющих, - большое будущее. Важно соответствовать друг другу и данным обещаниям, быть надежными, гибкими, слышащими и благодарными. Атмосфера праздника С середины декабря и до Старого нового года в ДК «Мир» радует посетителей и создает праздничное настроение Новогодняя выставка «ЁЛКА-ART. Открытый «Мир» творчества». Идея этой выставки наша, а над воплощением старались все, кто поддержал нашу задумку. Сейчас в выставочном зале расположились елки в авторском исполнении творцов Дубны и работы художника Елены Шишлянниковой. Максимально креативно к изготовлению елочных арт-объектов подошли талантливые сотрудники ДК «Мир». Также на нашей выставке представлены елочные работы команды инженеров-электронщиков ЛФВЭ ОИЯИ, созданные из материалов, используемых при проектировании электроники и ставшие новогодним символом профессии инженера-электронщика. Есть подвесная ёлка с игрушками из фетра от гимназии №8, «Зелёная красавица» в технике Resin art (эпоксидная смола) на фанере от художницы-смоляниста, «СкандиЁЛКА» в технике декоративно-прикладного творчества, есть елочки под названиями «Новогоднее чудо», «Елка доброты», «Мы - маленькие звезды!» от школы № 9, арт-дерево к юбилею новой школы «Юна», интерьерная елочка-топотушка и аромоелка, креативные деревья от танцевальный студий «V СТИХИЯ» и «Элемент». Наши коллеги по УСИ ОИЯИ тоже творчески подошли к нашему предложению, создав спортивную и книжные елки! Атмосфера праздника царит в ДК «Мир», и мы приглашаем зрителей наполниться настроением, радостью, эмоциями и впечатлениями на мероприятиях в предновогодние дни и в первую неделю нового года! Для юных зрителей Родителям вместе с детьми мы предлагаем посетить нашу научную елку «Алхимики», которая состоится 23 декабря в 12:00 и в 17:00. Это будет новогоднее супершоу в стиле стимпанк от театра необычных праздников «Чудо» с подарками. В программе: дымовое шоу, лазерное шоу, жидкий азот, сухой лед, мыльные пузыри, настоящие молнии, необычные фокусы, много волшебства и настоящий Дед Мороз. А 3 января в 12:00 и в 16:00 Московский Новый драматический театр представит на нашей сцене новогодний мюзикл по мотивам русских народных сказок «Снегурочка». Для взрослой публики Целую палитру новогодних мероприятий мы продумали для взрослой аудитории. Классика, рок, театр, балет, хоровое и танцевальное искусство. 28 декабря приглашаем на необычный концерт «Сергей Поспелов. IN ROCK» - это микс из классических произведений и композиций легендарных AC/DC и Linkin Park. В одном концерте соединятся струнные и ударные инструменты, рок-музыканты, световые и видео инсталляции, голографические эффекты, а также обладательница феноменального сопрано - Кристина Эшба. На следующий день, 29 декабря, театралов ждет комедия характеров «Вокзал на троих». В ролях: Олеся Железняк, Илья Бледный, Сергей Серов. Первым мероприятием нового года станет юбилейный концерт группы «Сурганова и Оркестр» - 2 января группа отметит на нашей сцене свое 20-летие. А 5 января мы приглашаем всех на Балет «Золушка» в исполнении наших добрых друзей Нового классического балета. Музыка С. Прокофьева, либретто Н. Волкова по сказке Шарля Перро - прекрасное атмосферное событие для всей семьи. Завершая праздничную неделю, 8 января, по традиции, состоится Рождественский концерт творческих коллективов ДК «Мир». Мы его назвали «Мелодии «Мира». Каждый коллектив уникальный, у каждого своя «мелодия», свои ритмы, свое настроение и звучание. Мы готовим для зрителей концерт - рассказ про особенную «мелодию» каждого коллектива. Время пожеланий В преддверии праздников от всего коллектива ДК «Мир» желаю нашим зрителям открытий для себя столь увлекательных граней мира творчества, вдохновения на собственные свершения, веры в силу искусства и в абсолютно объединяющую ценность культуры! Анна СУХАЯ Фото Игоря ЛАПЕНКО