Дорогие друзья, поклонники театра, коллеги и единомышленники театрального искусства!

Театр-лаборатория «Квадрат» объявляет об открытии театрального фестиваля, который будет проходить 9-12 июня, - «Мост, соединяющий сердца».

Традиция ежегодных фестивалей сценического выразительного искусства была заложена в 2019 году фестивалем «Мост длиной в полвека».

В этом году, как заведено, театральными коллективами представлены Москва, Рыбинск, Нижний Новгород, Одинцово, Подольск, Дмитров, Конаково, Ленинградская область, Минск и др . Фестиваль наполнят спектакли по мировой лирической драматургии в исполнении широкого круга театров, от любительских до профессиональных. Для каждой работы будет составлен профессиональный отзыв, в котором важную роль займёт созидательная часть, артикуляция достижений, а не только критический разбор.

Никто не останется без внимания, возможности профессионального дискурса, дружеского общения, памятных сувениров.

Место проведения фестиваля - Дубна, ул. Мичурина, 5. Организатор и координатор фестиваля - режиссёр и художественный руководитель АНО «Театр-лаборатория «Квадрат» Кукарникова Юлиана Вячеславовна.

Мы планируем не только содержательную часть с показом спектаклей, разбором, номинированием и награждением, но и весьма обширную развлекательную программу.

Развлекательная часть будет проведена в красотах нашей жемчужины Волги, с привлечением талантливейших гидов для знакомства с историей города, пароходных экскурсий по реке с её бесподобными пейзажами и романтикой водной прогулки. Праздник будет украшен анимированными мероприятиями на самой красивой набережной Подмосковья под руководством её величества Мельпомены.

Мы очень гордимся нашим жюри. Это:

Вера Ивановна Бабичева. Российская актриса театра и кино, педагог. Окончила Ленинградский государственный институт театра музыки и кино. С 2001 года - старший преподаватель по актёрскому мастерству в ГИТИСе (кафедра мастерства актёра).

Оганян Андрей Станиславович - старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа. Окончил режиссерский факультет (мастерская М.В. Скандарова и С.А. Голомазова, 2002) и аспирантуру ГИТИСа (2005).

Малишава Лев Елизбарович, в 2018 году окончил ТИ им. Б.Щукина (курс Е.В. Одинцовой и В.П. Поглазова). Актер.

Селиванова Лада Леонидовна, учитель русского языка и литературы лицея № 6 г. Дубны, режиссер театра «Экополис».

Мы ждём всех на нашем празднике, феерии образов, идей и выразительных форм. Пусть в эти летние дни соединятся сердца тех, кто любит театр, любит жизнь и искусство

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Театр-лаборатория «Квадрат»