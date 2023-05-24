Народный хореографический коллектив «Калинка» под руководством заслуженного работника культуры Московской области Ирины Борисовны Яцковой отметил свой полувековой юбилей. Отметил, как и полагается артистам, на сцене, отчетным концертом, на котором был полный аншлаг, море цветов и нескончаемых оваций. За красивой юбилейной датой и регалиями лауреата областных, всероссийских и международных конкурсов, обладателя престижнейших наград в области хореографического искусства - тысячи стоптанных балеток и сбитых каблучков, сотни репетиций и изнуряющих тренировок, десятки переездов и гастролей по городам необъятной России и странам Европы… А еще - огромная любовь зрителя, признающего красоту и уникальность народной хореографии. Без малого сорок лет коллективом руководит Ирина Борисовна Яцкова - удивительный человек, необыкновенная женщина, талантливый руководитель, которому под силу оказалось не просто задать вектор развития коллектива, но и создать свою уникальную школу «Калинки». Наш разговор с Ириной Борисовной получился о разном: о талантливых учениках, среди которых есть и такие, кто танцует в коллективе несколько десятков лет; о репертуаре и костюмах, которые едва умещаются в три (!) костюмерные; о поездках, конкурсах, победах. Одним словом, о жизни «Калинки», вместившей в себя историю длиною в пять десятков лет… - Ирина Борисовна, а как вы пришли в танец, в хореографию? Помните? - Интерес к танцу у меня, как, наверное, у многих детей, появился в раннем детстве. Но это был просто интерес - не больше. В ДК «Октябрь», рядом с которым в то время жила наша семья, объявили набор детей в балетную студию. И мама привела меня, совсем маленькую, лет пяти, в балет, где я и стала заниматься. Репетировали мы в том самом зале, где мы занимаемся сегодня. В конце него были перегородки со шторками, за которыми все переодевались. Уже не помню имя первого педагога, она была из Москвы. Но помню, какая она была красивая, с каштановыми волосами, и у нее всегда были очень теплые руки. Эти воспоминания, как она подходила во время занятий и что-то поправляла, прикасаясь теплыми руками, запомнились на всю жизнь. Позже занималась в коллективе у Ладониной Валентины Моисеевны, затем в кружке народного танца, который вел то время Карпов Владимир Павлович. И уже когда я была в восьмом классе, в Дубне появился Климов Аркадий Захарович. Он основал ансамбль народного танца, куда я как раз и перешла и вскоре стала его солисткой. Названия тогда у ансамбля не было, и лишь позже, спустя годы, коллектив получит название «Калинка». - Вы с отличием закончили хореографическое отделение Калужского училища культуры… - Да, мне очень повезло с педагогами. Это были Ивашковские, муж и жена. Они были из Института культуры и искусства и давали нам, студентам, очень ценный опыт. К тому же при колледже был полупрофессиональный коллектив «Ровесник», лауреат премии ленинского комсомола. Я занималась в коллективе, и мы уже тогда гастролировали по России и даже ездили в немецкий город-побратим Калуги - Зуль. Нагрузка, если говорить про занятия в коллективе и про гастроли, была огромная, но это было здорово! К тому же за каждое выступление нам еще и платили, так что мы, будучи девчонками, могли себе позволить модные вещи и что-то, что другим ровесницам было не по карману. - Позже, по распределению, вы возглавили один из подмосковных ДК, но спустя несколько месяцев решили вернуться в родную Дубну… - Да, я вернулась в балетную студию, где когда-то занималась сама, и стала преподавать и классику, и народные танцы, а через некоторое время мне предложили взять подготовительную группу народного коллектива, куда вместе со мной перешли сразу несколько девчонок. И до сих пор некоторые из них танцуют в нашем коллективе! - Ирина Борисовна, вы всегда в прекрасной форме - это из профессии? - Конечно, нас всегда преподаватели заставляли следить за формой. Я закончила школу с весом 41 килограмм. Были девочки и более солидных размеров, и танцевали хорошо, но той легкости, которая должна быть в танце, им было сложно добиться. Поэтому танец, хореография - это дисциплина и постоянная работа над собой. - Раз уж заговорили о дисциплине: вы строгий педагог и руководитель? - Да. Я могу посмеяться с детьми, отвлечься ненадолго от занятий. Но это ненадолго. Всегда требую соблюдать дисциплину. Успех начинается со входа ребенка в зал. Он не должен опаздывать, должен быть в чистой форме, опрятный, собранный, волосы убраны. Когда у тебя есть эта внутренняя дисциплина - у тебя будут результаты. Я не могу позволить себе пропустить урок. Даже если придут два-три человека, я никогда не отменю занятие и буду с ними работать: отрабатывать движения, номера, проходки. - У «Калинки» очень разноплановый репертуар: есть хороводы, переплясы… - Вообще, если говорить о технике танца, то я люблю технически сложные номера. Люблю хороводы, их у нас в репертуаре с десяток точно - «Воронежский хоровод», «На озерце», «Веретенце», хоровод с шалями, с платочками... Технически это очень сложный танец: плывущий шаг вырабатывается на репетициях часами. Но сегодня хоровод очень популярен, и на все конкурсы и хореографические фестивали сильнейшие коллективы обязательно привозят хороводы. - Коллектив традиционно много гастролирует. Насколько велика «география» его выступлений? - Мы объездили десятки городов России и проехали чуть ли не всю Европу. «Калинка» выступала в Болгарии, Франции, Австрии, Венгрии, Словакии, Словении, Италии, Польше и даже в Тунисе. Нередко самые яркие впечатления от этих поездок находят отражение в хореографии коллектива. Так, например, несколько лет назад в репертуаре «Калинки» появился танец по мотивам поездки в Венецию на венецианский карнавал. Идея пришла сразу, как только я увидела карнавальные маски! И так практически с каждым номером, с каждым танцем. Увидишь какой-то колоритный материал - и вот уже вынашиваешь идею. Раньше во время учебы во времена Советского Союза мы ставили танцы всех союзных республик. Танцы некоторых народов, конечно, даются очень тяжело - чтобы станцевать так, как танцуют его, скажем, на Кавказе, нужно родиться джигитом. В свое время я читала книгу про Государственный академический ансамбль народного танца Игоря Моисеева, так вот большинство танцев для него ставили хореографы именно тех стран, откуда происходит этот танец. Чтобы передать национальный колорит, оттенки движений, технику - это должно быть в крови. - Ирина Борисовна, а правда, что у «Калинки» на каждый номер - свой костюм? - Конечно. У нас огромное количество костюмов - три костюмерных! В основном я сама покупаю ткани, фурнитуру, отделку. Придумываю эскизы, которые затем претворяют в жизнь профессиональные портные. Много лет для нас делает костюмы Вера Ивановна Корягина. Она очень быстро подхватывает мою задумку и воплощает ее в образ. Нередко бывает и такое, что под особенно понравившуюся ткань я придумываю какой-то номер. - Ирина Борисовна, а что сегодня представляет собой «Калинка»? - Сегодня наша «Калинка» - это более 160 человек от четырех лет и до тех пор, пока есть возможность радовать зрителей своим искусством. И, как говорят сами участники нашего коллектива, мы одна большая дружная семья. Мы радуемся, когда встречаем друг друга - обнимаемся, вместе проводим праздники, устраиваем танцы, новогодние огоньки, веселье у елки с конкурсами, сюрпризами и подарками. После каждого концерта у нас очень теплые чаепития, и все мы действительно как родные. И заслуга в этом как самих детей, так и наших педагогов. Я отдельно хочу сказать слова благодарности всему нашему коллективу и, в частности, своим воспитанницам - педагогу-балетмейстеру Екатерине Ивановой, которая работает в коллективе уже более десяти лет, и педагогу-репетитору Вере Овчинниковой. Она одновременно является солисткой нашего коллектива. Большие помощники - это аккомпаниаторы. По народному танцу и ритмике - Татьяна Кучеренко и по классическому танцу и ритмике - Нина Черняева. Каждый концерт, каждая постановка и каждый номер - это труд всех без исключения педагогов и самих детей, ведь хореографическое искусство, будь то современный танец или народный - это великий труд, усердие и любовь. Любовь к его величеству танцу… Анна СУХАЯ Фото из архива коллектива