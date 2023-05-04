Чудесную сказку представил в последние выходные апреля на сцене Дворца культуры «Октябрь» хореографический коллектив «Балет Дубны» Детской школы искусств «Вдохновение». Премьера спектакля «Русалочка» поразила, вдохновила, очаровала. А сам коллектив в очередной раз завоевал сердца зрителей, теперь уже ждущих каждую весну яркую хореографическую постановку в исполнении юных воспитанников «Балета Дубны».

Сказка на сцене для хореографического коллектива - это своего рода экзамен, демонстрация всех тех навыков, которые получили юные артисты за последний учебный год. А еще - это огромная работа всего коллектива: его педагогов во главе с руководителем Инессой Алексеевной Зайцевой, концертмейстеров, создателей костюмов, декораций и, конечно же, родителей, без помощи которых было бы сложно воплотить столь грандиозную постановку.

Подробный материал о хореографическом коллективе «Балет Дубны» ДШИ «Вдохновение» и его «Русалочке» читайте в одном из следующих номеров газеты. А пока лишь замечу, что задействованы в нем оказались около 150 юных воспитанников, причем на сцену вышли и безукоризненно сыграли свои роли даже самые маленькие - четырехлетние малыши. Их непосредственность и очарование плюс талант более старших воспитанников и профессионализм педагогов соединились в магию танца и сказки. И это было красиво…

Анна Сухая

Фото Елены Пузыниной