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Чудо настоящего балета Печать
04.05.2023 07:21

Чудесную сказку представил в последние выходные апреля на сцене Дворца культуры «Октябрь» хореографический коллектив «Балет Дубны» Детской школы искусств «Вдохновение». Премьера спектакля «Русалочка» поразила, вдохновила, очаровала. А сам коллектив в очередной раз завоевал сердца зрителей, теперь уже ждущих каждую весну яркую хореографическую постановку в исполнении юных воспитанников «Балета Дубны».

Сказка на сцене для хореографического коллектива - это своего рода экзамен, демонстрация всех тех навыков, которые получили юные артисты за последний учебный год. А еще - это огромная работа всего коллектива: его педагогов во главе с руководителем Инессой Алексеевной Зайцевой, концертмейстеров, создателей костюмов, декораций и, конечно же, родителей, без помощи которых было бы сложно воплотить столь грандиозную постановку.

Подробный материал о хореографическом коллективе «Балет Дубны» ДШИ «Вдохновение» и его «Русалочке» читайте в одном из следующих номеров газеты. А пока лишь замечу, что задействованы в нем оказались около 150 юных воспитанников, причем на сцену вышли и безукоризненно сыграли свои роли даже самые маленькие - четырехлетние малыши. Их непосредственность и очарование плюс талант более старших воспитанников и профессионализм педагогов соединились в магию танца и сказки. И это было красиво…

Анна Сухая

Фото Елены Пузыниной
  		 
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