Если в зале нет свободных мест и заняты все балконы, если аплодисменты и восторженные «Браво!» не стихают на протяжении всего выступления. Если на сцене один за другим сменяют друг друга русский народный, болгарский, казахский, белорусский танцы… Значит, вы на концерте народного хореографического коллектива «Калинка». В минувшие выходные все так и было: и «Браво! Бис!», и море цветов, и нескончаемый зрительский восторг, и его величество – искусство танца…

Лауреату областных, всероссийских и международных конкурсов народному хореографическому коллективу «Калинка» под руководством заслуженного работника культуры Московской области Ирины Борисовны Яцковой исполнилось 50 лет! Поздравить юбиляра и пожелать ему как минимум еще несколько раз по пятьдесят пришли выпускники коллектива, родители воспитанников, депутаты, коллеги из сферы культуры, а также глава города Сергей Александрович Куликов. Сами же виновники торжества – участники коллектива «Калинка» и его педагоги, представили прекрасный концерт, вместивший в себя без малого три десятка номеров и несколько премьер. А финальный выход всех 160 участников на сцену под знакомую всем «Калинку» стал ярким, триумфальным завершением юбилейного концерта.

Мы поздравляем коллектив «Калинка» - всех его воспитанников и педагогов, с полувековым юбилеем и желаем держать столь же высокий уровень хореографического мастерства как минимум следующие пятьдесят. Новых вам побед и любви зрителя, ярких талантливых звездочек и успешных воплощений творческих задумок! С юбилеем, «Калинка»!

Материал о коллективе-юбиляре читайте в одном из следующих выпусков нашей газеты.