17 февраля в атриуме университета «Дубна» состоялось открытие выставки дубненского художника Бориса Макарова «По уставу каждой роте будет придан Теркин свой».

Инициаторами ее проведения стали Студенческий совет и первичное отделение Российского движения детей и молодежи «Движение первых».

Представленные работы автора выполнены на основе произведения А.Т. Твардовского «Василий Теркин». Открывая выставку, и.о. проректора по образовательной деятельности и молодёжной политике Е.Г. Стифорова подчеркнула, что в картинах очень эффектно переданы и красота русской души, и твердость духа. Для полного погружения зрителя в атмосферу того времени рядом с каждой картиной представлены отрывки из произведения Твардовского, которые Борис Макаров брал за основу при их написании.

Открытие выставки также посетили офицеры одной из воинских частей Службы специального контроля 12 ГУМО РФ. Они отметили, что такие мероприятия позволяют молодежи, основываясь на литературно-историческом прошлом, правильно оценивать происходящие сегодня события.