«Вечер в романтике винтажа» Дорогие дубненцы и гости города! Школа танца «Ритм» имеет честь пригласить вас стать участниками международного проекта «Вечер в романтике винтажа». Это необыкновенно увлекательное мероприятие для каждого, кто любит красивый танец и готов окунуться в эпоху 30-60-х годов Золотой эры Египта. Атмосфера восточной сказки, выступления лучших танцовщиц из разных стран, участие в съемке черно-белого кино, а также блюда арабской кухни, уверены, оставят в ваших сердцах яркие эмоции надолго. «Вечер в романтике винтажа» будет проходить в ДК «Октябрь» (малый зал) 14 января в 18:00. Справки по тел. 8(903)677-36-90.

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