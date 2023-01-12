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12.01.2023 00:00
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Дорогие дубненцы и гости города! Школа танца «Ритм» имеет честь пригласить вас стать участниками международного проекта «Вечер в романтике винтажа».
Это необыкновенно увлекательное мероприятие для каждого, кто любит красивый танец и готов окунуться в эпоху 30-60-х годов Золотой эры Египта.
Атмосфера восточной сказки, выступления лучших танцовщиц из разных стран, участие в съемке черно-белого кино, а также блюда арабской кухни, уверены, оставят в ваших сердцах яркие эмоции надолго.
«Вечер в романтике винтажа» будет проходить в ДК «Октябрь» (малый зал) 14 января в 18:00.
Справки по тел. 8(903)677-36-90.