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«Свет Рождества» Печать
12.01.2023 00:00

Концертный хор мальчиков и юношей «Дубна» под руководством заслуженного работника культуры Российской Федерации Ольги Мироновой принял участие в концерте «Свет Рождества» в Москве.

4 января в Римско-католическом кафедральном соборе хор выступил на концерте русско-японского дуэта - лауреатов международных конкурсов Вероники Кожухаровой (саксофон) и Хироко Иноуэ (орган).

 

Дуэт саксофона и органа исполнил музыку Баха о надежде, «Гимн любви» современного немецкого композитора Ханса-Андре Штамма и часть из сюиты Густава Холста «Планеты», которая называется «Юпитер, приносящий радость». Также прозвучали произведения Чеснокова, Шуберта, Стивена, Прайзмана и один из хитов киномузыки - «Гобой Габриэля» Эннио Морриконе из саундтрека к фильму «Миссия».

Бурными овациями была встречена песня Дж. Пьерпонта «Jingle bells» в совместном с органом и саксофоном исполнении.
  		 
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