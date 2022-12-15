21 декабря на сцене ДК «Мир» ОИЯИ состоится премьерный концерт студии танца и развития индивидуальности «Элемент». Руководитель студии Екатерина Слепова и педагог-хореограф Олеся Федорова назвали свой первый зимний концерт «В ожидании чудес». И это чудо обязательно произойдет, потому что над ним трудятся волшебники своего дела - прекрасные преподаватели, а главные герои - маленькие дети, которые старательно воплотят то, во что сами очень искренне верят. Накануне концерта мы встретились с руководителем коллектива, чтобы побеседовать о танцевальной студии, о радости творчества и исключительности, присущей новому «Элементу», открытому в нашем наукограде. - Екатерина, давайте расскажем читателям о вашей студии - о смысле, заложенном в названии, об ее уникальности, направлениях танца. - Многие родители заметили, что современные тенденции в образовании детей сейчас таковы, что развитие человека идет сразу в нескольких направлениях, практически многомерно. И понимание этой особенности предполагает обогащение танцевальных занятий творчеством других направлений: актерское мастерство, позирование, психология, зрительская практика, рукоделие, основы здорового питания, гигиена, стиль и многое другое. Все вместе развивает индивидуальность ребенка. Каждое знание, умение, которым овладевает человек, по итогу выражается авторским исполнением. И все эти навыки как элементы, составляющие одно целое - человека, который является главным элементом природы. Человек, который занимается танцами, выполняет элементы гимнастики или постановки танца. Все вышесказанное и, конечно же, наш любимый город, в котором открываются новые элементы, повлияли на выбор названия нашей студии. В этом году в наукограде Дубна был открыт еще один новый «Элемент». - Ваша студия позиционируется как пространство радости и творчества. Одно порождает другое? - Да, пространство радости и творчества, которое формируем мы сами - дети, педагоги, родители. От детей всегда много чистых эмоций, и радость льется от каждого ребенка. - Танцы - это не только искусство, это ещё и каждодневный труд. Каковы качества настоящего танцора, которые вы стараетесь развивать в детях? - В человеке все должно быть прекрасно, говорил А.П. Чехов, и я поддерживаю его точку зрения. В первую очередь танцор - это человек. Ребенок может не связать свою жизнь с танцем, может выбрать другую профессию, но в любом деле всегда ценится ответственность, здоровье, творческий подход к решению задач (поиск нестандартных решений), позиционирование себя, элегантность одежды, умение красиво излагать мысли, быть приятным собеседником. Развивать эти качества у нас получается на основных занятиях, а также с помощью дополнительных занятий, мастер-классов и посещения театров, концертов, конкурсов. - Мне известно, что вы познаете со своими воспитанниками не только искусство танца, но и работаете над развитием их индивидуальности? Как построены занятия в вашей студии? - Программа учебного года построена так, чтобы было время и на игры, и на активные тренировки (подготовка к конкурсам и концертам), и на занятия экспериментальные, где мы учим новые элементы, упражнения, осваиваем новые стили, ищем свое направление (для каждой группы что-то свое). А еще есть занятия, которые любят абсолютно все, и это уроки общения. Во-первых, на таких уроках мы ищем музыку для постановок вместе с детьми. Педагоги интересуются их музыкальным вкусом, дети - предпочтениями педагогов. Еще мы учим стихи и обыгрываем слова движениями. Самый любимый автор - Эдуард Успенский! А еще дети любят рассказывать о себе, своей жизни, и тут мы учимся слушать, слышать и кратко, но точно доносить свои мысли. Это одна из самых сложных задач, пока в нашей студии учатся в основном дошколята, но с каждым занятием получается все лучше и лучше. - Какое место занимает психология в процессе занятий? - Знание психологии дает понимание многих моментов в любой работе. Я полагаю, это универсальная наука. Педагогика и психология идут бок о бок, дополняя друг друга. - Как говорил легендарный танцовщик и хореограф Жак д’Амбуаз - покоритель балетного Эвереста: «Танец - это твой пульс, биение твоего сердца, твое дыхание. Это ритм твоей жизни. Это выражение во времени и движении, в счастьи, радости, грусти и зависти». А чем для вас является танец? - Умение строить диалог с собой, своим телом, группой, зрителем без слов, скорее так. Для меня это и есть понимание танца. В танцевальном искусстве, как нигде, оправдано выражение «молчание - золото». И все самое важное порой лежит в образе, который можно передать движениями более объемно, нежели словом. - Екатерина, для «Элемента» это первый концерт. Как настраиваете детей для выхода на большую сцену? - Да, этот концерт для студии танца и развития индивидуальности «Элемент» дебютный, но учащиеся студии уже имеют опыт выступления на сцене. Основное и самое важное - дарить радость зрителям, улыбаться и танцевать от души! - Название концерта «В ожидании чудес». Сразу создается предвкушение сказки. Готовите с детьми волшебные номера? - Студия танца еще совсем юная, в ней учатся малыши, дошколята и ученики начальной школы. Дети всегда верят в сказку. Скажу по секрету, педагоги студии тоже. Готовим нежное, светлое, счастливое, искрящееся мероприятие для родителей, друзей студии, жителей и гостей города. - Какие ваши главные пожелания своим маленьким артистам накануне первого концерта студии танца «Элемент»? - Концерт - это праздник для всех! Мероприятие планируется в преддверии Нового года, очень любимого праздника многими детьми, потому что в это предновогоднее время чаще встречаются волшебство и чудеса. Этот праздник делаем мы все вместе: педагоги, дети, родители, друзья студии и работники дома культуры! А пожелать хочется ученикам - успешно выступить, родителям - спокойствия и только спокойствия, педагогам - новогоднего настроения, радости и творчества. Беседовала Элеонора ЯМАЛЕЕВА, член Союза театральных деятелей РФ Фото Алины СЛАВИНОЙ