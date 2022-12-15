В День Героев Отечества состоялось открытие XIX фестиваля искусств «Серебряная псалтирь».

По традиции начали с открытия выставки живописи в выставочном зале ДК «Октябрь».

Большую часть экспозиции представляют картины московского художника Максима Фаюстова на военную и мирную тематику. На картинках представлены эпизоды из жизни русских воинов разных веков. Художник трудится в Российской академии художеств в мастерской братьев Ткачевых. Его полотна выставляются на самых значимых площадках Москвы и Санкт-Петербурга.

Картины дубненского художника Александра Пасько - это портреты военачальников Великой Отечественной войны: маршалов Жукова и Рокоссовского, адмирала Ушакова, генералиссимуса Кутузова, святых благоверных великих князей Дмитрия Донского и Александра Невского, святого великомученика Георгия и архангела Михаила - покровителя воинов. Также Александр представил картины, иллюстрирующие русские пословицы на богатырскую тему. Александр Пасько как художник и педагог видит большую роль искусства в воспитании подрастающего поколения. Уже сейчас он запланировал серию экскурсий с учениками в выставочный зал.

На выставке также демонстрируются работы дубненских художников Михаила Полякова и его юных учеников и картина Александра Куманькова. Авторы керамического панно «Защитник»: Михаил Поляков, Катерина Бубало, Оля Удалова и Алиса Четырина.

На открытии выставки побывал директор первой школы Александр Иванович Руденко, который также видит в фестивальной выставке большой патриотический и педагогический потенциал.

Первыми экскурсантами, посетившими выставку, стали учащиеся школы «Возможность». Учителя и ребята принесли для рождественских подарков нашим воинам свои рисунки.

Выставку посетил глава наукограда Дубна Сергей Куликов, который отметил важность патриотической темы в искусстве и сплочения всех граждан страны для помощи нашим воинам.

Большой радостью стало участие в открытии выставки Героя Советского Союза Владимира Николаевича Кондаурова. Все картины он назвал настоящими, жизненными, а не выдуманными. От организаторов фестиваля мы поздравили В.Н.Кондаурова необычным букетом - новогодней звездой на память об участии на первом фестивале «Серебряная псалтирь» в работе жюри. Гордимся этим событием!

Искусство, представленное на XIX фестивале «Серебряная псалтирь», актуально как никогда для всех патриотов нашей Родины. Много художников, авторов стихов и песен сегодня поддерживают наших воинов своим творчеством в тылу или близко к передовой. И это не дань моде, а личные бескорыстные убеждения каждого из участников фестиваля.

Елена Злобина

Фото пресс-службы Администрации Дубны