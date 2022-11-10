Каждый его приезд в Дубну - событие особенное, необыкновенное. Это и понятно. Народного артиста СССР, профессора Московской консерватории, солиста Московской филармонии Эдуарда Грача у нас давно знают и любят. Ни один из городов мира не может похвастаться таким количеством творческих визитов и выступлений прославленного маэстро, как Дубна. Без преувеличения можно сказать, что воздействие личности Эдуарда Грача на культурную составляющую Дубны - это счастливая возможность встречи с мировыми достижениями в области скрипичного искусства. И на этот раз его воспитанники - виртуозы, лауреаты международных конкурсов Ярик Донченко (11 лет), Агафия Григорьева, Снежана Пащенко, Ангелина Гвоздарева и Катарина Мрвич (Сербия) подарили дубненским меломанам наслаждение кантиленой, живым звуком, тонкой, технически совершенной игрой с глубоким чувством стиля. Особую прелесть концерту придала арфа (Александра Тихонова), редкая гостья в Дубне, звучавшая соло и в качестве аккомпанирующего инструмента. Концерт волшебных скрипок (его вел сам маэстро Эдуард Грач) в Большом зале Дома культуры «Мир» ОИЯИ принимался дубненцами восторженно. Сразу, с первых звуков «Концерта №2» Г. Венявского, возникло пространство изящества и красоты. Как тут не вспомнить философа Платона: «Искусство смывает с души пыль повседневной жизни». И это поистине так! Изумительно звучала виртуозная скрипичная музыка: К. Дебюсси «Прекрасный вечер» для скрипки и арфы в исполнении Снежаны Пащенко и Александры Тихоновой, Д. Шостакович «Четыре прелюдии» (Ангелина Гвоздарева), Н. Паганини «Кантабиле» (учащийся 5 класса ЦМШ Ярик Донченко). Долгими, продолжительными аплодисментами наградила публика огненную «Кармен - фантазию» П. Сарасате в исполнении Агафии Григорьевой и завораживающий «Этюд в форме вальса» К. Сен-Санса - Э. Изаи в интерпретации Катарины Мрвич (Сербия). Отдельного похвального слова заслуживает блестящее сопровождение концерта: партию фортепиано вела лауреат международных конкурсов, преподаватель МГК Наталия Гусь! Музыкальные критики давно рифмуют имя маэстро Эдуарда Грача с именами - вершинами современного мирового скрипичного искусства - Исааком Стерном, Иегуди Менухиным, Давидом Ойстрахом. Каждый его приезд в Дубну - это счастливая возможность для жителей наукограда приобщиться к мировой художественной культуре. Эдуард Грач лично участвовал в концертах Дубненского симфонического оркестра в качестве солиста. В 1996 году именно в Дубне он провел Первый международный конкурс имени А И. Ямпольского, посвятив его памяти великого музыканта и своего любимого учителя. Многочисленные выступления в Дубне студентов и выпускников класса Эдуарда Грача всегда вызывали огромный интерес и самое трепетное внимание любителей классической музыки. Более двух десятков разнообразнейших программ представил в Дубне камерный оркестр «Московия», любимое оркестровое «детище» маэстро, уникально еще и тем, что все скрипачи этого коллектива - студенты класса Эдуарда Грача в Московской консерватории. Многие из их стали лауреатами престижных международных конкурсов, вошли в число известных скрипачей современности. И понятно, что воспитанники маэстро, выступавшие в Дубне, теперь аспиранты МГК имени Чайковского, Агафия Григорьева, Ангелина Гвоздарева, Снежана Пащенко и Катарина Мрвич - наследники по прямой той блестящей молодежи, показали высокую степень музыкальности, виртуозности и исполнительской зрелости. «Люблю Дубну», - сказал на концерте Эдуард Грач, великолепный маэстро, прекрасный педагог и, уверена, совершенно счастливый человек. Потому что «Жизнь ведь тоже только миг, Только растворенье Нас самих во всех других Как бы им в даренье» (Борис Пастернак). … Огромное спасибо Евгению Ставинскому, подвижнику и популяризатору музыкальной культуры в Дубне, за организацию и проведение блестящего концерта, подарка меломанам нашего наукограда. На концерте побывала Наталья ИВАНОВА, член Союза журналистов России, преподаватель литературы и МХК «Новой школы «Юна»