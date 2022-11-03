СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
Студенты открыли новый поэтический сезон Печать
03.11.2022 00:00

22 октября в кафе «Высоцкий» в Дубне состоялась творческая встреча поэтов Подмосковья и Кимрского района. Это мероприятие стало стартом нового поэтического сезона, а также Международного музыкально-поэтического фестиваля имени поэта-фронтовика Валентина Уралова.

 

В творческой встрече поэтов принимали участие юные дарования - студенты Дмитровского техникума Андрей Трифонов и Мария Комиссарова. Они представили на суд искушенной публики свои авторские произведения и, вне всяких сомнений, сумели ее покорить.

Андрей читал свои стихи, а Мария играла на гитаре и исполняла песни собственного сочинения. Делали они это, несмотря на юный возраст, по-взрослому, можно сказать, мастерски. Особо стоит отметить философичность их творчества и почти актерскую манеру исполнения.

Наши студенты уже не первый раз принимают участие в творческих встречах. Поэтическое сообщество их заметило и приняло с большим удовольствием. Мало того, творчество юных взбудоражило привычную атмосферу поэтических встреч. И это замечательно!

И. БОБРОВСКАЯ, преподаватель русского языка и литературы
  		 
< Ноября 2022 >
П В С Ч П С В
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии
Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)