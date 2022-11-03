22 октября в кафе «Высоцкий» в Дубне состоялась творческая встреча поэтов Подмосковья и Кимрского района. Это мероприятие стало стартом нового поэтического сезона, а также Международного музыкально-поэтического фестиваля имени поэта-фронтовика Валентина Уралова.

В творческой встрече поэтов принимали участие юные дарования - студенты Дмитровского техникума Андрей Трифонов и Мария Комиссарова. Они представили на суд искушенной публики свои авторские произведения и, вне всяких сомнений, сумели ее покорить.

Андрей читал свои стихи, а Мария играла на гитаре и исполняла песни собственного сочинения. Делали они это, несмотря на юный возраст, по-взрослому, можно сказать, мастерски. Особо стоит отметить философичность их творчества и почти актерскую манеру исполнения.

Наши студенты уже не первый раз принимают участие в творческих встречах. Поэтическое сообщество их заметило и приняло с большим удовольствием. Мало того, творчество юных взбудоражило привычную атмосферу поэтических встреч. И это замечательно!

И. БОБРОВСКАЯ, преподаватель русского языка и литературы