Лауреатом первой степени стал народный хореографический коллектив «Калинка» под руководством заслуженного работника культуры Московской области Ирины Борисовны Яцковой, принявший участие в IV Московском областном открытом фестивале-конкурсе народного танца «Князевские встречи», который проходил в прошедшие выходные в Дмитрове.

На сцене Дворца культуры «Созвездие» в этом году свое хореографическое мастерство представили без малого шесть десятков коллективов из 25 городов и районов Подмосковья. И от того еще более значимей выглядит победа нашей дубненской «Калинки», которая своими двумя танцами покорила жюри и заслужила высшую награду фестиваля, причем в каждой из двух представленных возрастных групп.

Для тех, кто знаком с миром танца и хореографии, назову имена членов жюри - известных деятелей в области культуры и искусства. Это Кузнецов Евгений Александрович - председатель жюри - доцент кафедры народного танца Московского государственного института культуры, магистр хореографического образования, лауреат всероссийских и международных хореографических конкурсов; Гришкова Елена Вилорьевна - доцент кафедры народного танца Московского государственного института культуры, помощник художественного руководителя и главного балетмейстера Государственного академического хореографического ансамбля «Берёзка» им. Надежды Надеждиной, заслуженная артистка Российской Федерации, заслуженная артистка Республики Северная Осетия - Алания; Фатхудинова Кристина Геннадьевна - доцент кафедры народного танца Московского государственного института культуры.

«Калинка» на этот раз выступала в номинации «Сценический русский народный танец» в двух возрастных группах: 12-15 лет и 19 и старше. В младшей номинации дубненские танцоры представили композицию «Я на печке молотила» и «Манерную проходочку» в старшей возрастной категории. Как раз второй танец и был удостоен высшей оценки жюри.

Обе композиции задорные, динамичные, насыщены плясовыми элементами. Это достаточно новые номера, хоть их уже и могли видеть дубненцы на нескольких концертах коллектива. Яркие костюмы, передающие колорит и национальный характер и добавляющие каждому из номеров еще большей выразительности, безусловно, отметило не только жюри, но и сами зрители, болельщики. То же самое можно сказать и о технике исполнения танцев - она была в общем-то безупречной.

Справедливости ради стоит сказать, что достойных коллективов на этом областном конкурсе было немало. Профессиональные красивые номера, четкое исполнение… Но в «Манерной проходочке» от «Калинки» все же нашлась какая-то особенная изюминка, характерность что ли, позволившая заслужить звания лауреатов первой степени среди такого количества коллективов.

Мы поздравляем «Калинку» с этой очередной заслуженной наградой и желаем новых успехов в хореографическом искусстве.

Анна СУХАЯ