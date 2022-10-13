Сегодня мы познакомим читателей с Матвеем Куражевым - основателем агентства «Кураж-концерт». На днях с неописуемым успехом состоялось первое мероприятие «Кураж-концерта» на сцене ДК «Мир» ОИЯИ. Абсолютный аншлаг собрал спектакль, где многократно звучало «браво», как для любимых актеров, так и совершенно заслуженно для организаторов. В тот день народный артист РФ Андрей Ильин, заслуженная артистка РФ Олеся Железняк, Андрей Кайков снова покорили зрителей талантом, мастерством и особым обаянием, а «Кураж-концерт» - умением профессионально заниматься любимым делом. - Матвей, читателям всегда интересно закулисье профессии. Быть устроителем гастролей, много контактировать, помнить все, всегда и за всех... Каково это? - Это интересно, это наша жизнь! У меня все под контролем, в голове, так как я сам строю проект. Несколько лет назад, когда я сам был помощником директора, я задавал тот же вопрос ему. Сейчас для меня это элементарно. - Если поразмышлять, ваша работа больше похожа на театр представления или на театр переживания? - Точно не переживаю, я в себе уверен. Есть рабочие моменты и нужно их решать. Да, происходят форс-мажоры. И первая моя мысль: как это исправить? Переживания - это паника, зачем она нужна?! Дай Бог, чтобы как можно меньше было сложных моментов. А вот представить, как все должно быть в идеале и воплотить - это да! - А про перевоплощения расскажете? Я имею в виду ваш недавний ввод в спектакль. - Шикарная была история со спектаклем «Свободная пара» с Марией Ароновой и Борисом Щербаковым! У них есть третий герой и на дальние города всегда запланирован ввод актера, чтобы не везти и не тратиться на всю логистику. Роль незначительная, финальная, но ключевая. Заранее, конечно, это все репетируется. Но тогда артист не успевал к началу спектакля, бывает и такое. Мне позвонили и спросили: «Если Мария Валерьевна одобрит твою кандидатуру - ты выйдешь? По типажу ты подходишь». Я, конечно, сказал да. Для меня это счастье было стоять на сцене. Так как тогда, я не волновался никогда. Было волнение подвести мэтров. У меня папа был артистом драматического театра, и у меня слезы были на глазах, когда я стоял за кулисами и думал: как жаль, что папа этого не видит. Меня больше знают как музыканта, певца, а тут театральная сцена и сразу с актерами высочайшего уровня! Уже несколько раз я выходил в этой роли. - Тогда может быть и в Дубне в будущем повторим успех? - Запросто! - Давайте поговорим об артистах. Знаю по себе, как с ними непредсказуемо и интересно. Говорить на одном языке - особый талант. Точно не каждого они принимают, правда? - Скажу откровенно, я уважаю всех артистов, ко всем отношусь одинаково вне зависимости от их регалий. Как они работают на сцене - это оценивают зрители, аплодируя и желая прийти вновь на постановки с их участием. А при нашем общении для меня главное быть искренним, я не хочу по-другому. Некоторых нужно встретить у порога, подать руку, кто-то может не выйти на сцену, если его неподобающе встретили. У меня получается это делать. В какие-то моменты я мудро могу промолчать, дабы не испортить настроение нам всем перед выходом на сцену. - Искренность в нашем деле идет впереди всего! - Однозначно. И актеры это чувствуют. И еще: безусловно, есть разница между общением с артистом и общением с его директором. Это разные эмоции. Артисты - это творческие личности, их можно обидеть одним взглядом. И я как организатор стараюсь как можно меньше появляться в гримерках и закулисном пространстве - это их поле. Наше дело создать комфортную атмосферу. - Вот и секрет: если артисту комфортно, то с хорошим настроением он идет и на сцену. - Да, и потом возвращается. Хочется работать именно так! - Благодаря вам к нам скоро приедут группа «Воскресение», Сергей Жилин, спектакль «Игроки» с множеством актеров, ансамбль песни и пляски Донских казаков, хореографический ансамбль «Березка»… Расскажите про выбор с кем работать, он ведь прежде всего за вами? - Изначально у нас было концертное агентство, но прошло время, и мы переключились на театральные постановки. Выбираю по случайности, на кого Бог вел. У меня всегда в жизни так бывает. Когда зарекаюсь, что вот это не буду, а потом именно это происходит. И настолько хорошо, что поверить бывает сложно. Бог подводит к таким людям, кто искренен. Хотя в мире шоу-бизнеса таких мало. Мы друг друга находим, и я работаю только на честном слове и партнерских отношениях. Для галочки, для статуса - не более двух проектов, остальное все на рукопожатии. - Ввиду гастрольной деятельности перед вами все время города, люди, залы... Как выстраиваете свои туры, всегда манят новые горизонты? - Моя коллега как-то спросила, какие планы у нас через год? Я ответил, что обоснуемся в некоторых подмосковных городах и нам этого будет достаточно. Этого не произошло, и по сравнению с теми планами у нас сейчас проектов раз в 30 больше. По всей России. Это не означает, что я хочу завоевать весь мир. Он мне не нужен. Самопроизвольно появляются новые площадки, где-то по логистике удобно. Слухи быстро распространяются. Не успеваю, порой, приехать, а мне говорят, что уже знают про меня. Конечно, это приятно. Знаю, что плохо про меня скажут лишь недруги, Бог им судья, а директора на площадках узнают обо мне, перезванивают и предлагают совместную работу. Значит мы на правильном пути! - Матвей, для многих наша с вами деятельность кажется почти волшебной. Потому что скрыта вся закулисная часть. Поделитесь ощущениями, когда все получается, на сцене идеальная картинка, в зале - аншлаг и аплодисменты… - Первое мое ощущение было таким: да, это я сделал! Это был проект «Хор Турецкого». Мне было приятно, что такую махину организовал в итоге с четырьмя переносами, про финансовую составляющую умолчу, но мы это сделали. Чувство удовольствия от того, что зритель благодарен. Зритель не знает, кто это сделал. Он не знает обо мне, ну и хорошо. Мы работаем честно. И это главное. И стоя за кулисами, я мысленно благодарю папу, что он привел меня в творчество. Я никогда не мог даже подумать, что буду выступать в роли организатора. Раньше я всегда видел себя на сцене, но никак не за кулисами. - Принципы работы, которые для вас превыше всего. Про честность - да, а что еще? - Честность и вера - без веры никуда. У меня в коллективе 99% - женский состав. Коллеги меня поддержали в сложные времена, это дорогого стоит, они верили в меня, в мой пыл, в мои слова. Причем, я не красноречив. Просто знаю, что я это смогу и передавал эту уверенность им. Одному не справиться, для достойного воплощения всех идей нужны партнеры, слова поддержки. Только вера в будущее, в светлое будущее! Беседовала Элеонора Ямалеева, член Союза театральных деятелей РФ Фото из личного архива Матвея Куражева