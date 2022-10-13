На премьере спектакля «Легенда о Дубненской верфи», представленного на сцене Дворца культуры «Октябрь» нынешним летом, успели побывать многие дубненцы. В минувшие выходные творческие коллективы ДК вновь представили эту постановку. И немало было в зале тех, кто пришел на нее уже во второй раз. Значит, оценили.

Сразу скажу, что для меня, не заядлого театрала, игра актеров выглядела искренней и профессиональной, сюжет был увлекательным и держал до самых последних мгновений спектакля. Профессиональное исполнение музыкальных фрагментов и вовсе завораживало, как и небольшие танцевальные сюжеты, исполненные артистами ДК.

Автор сценария – заслуженный работник культуры Московской области Елена Иванова; она же вместе с Натальей Матюшевской выступила режиссером спектакля. Видимо, чтобы произведение (а в данном случае сценарий) имело успех, нужно очень хорошо знать публику, на которую, собственно, это произведение и рассчитано. В данном случае все удалось: знакомые многим дубненцам актеры играли, можно сказать, наш, местный материал. Потому и воспринимался он легко, несмотря на то, что был насыщен событиями, именами, историческими датами. Действительно, историческая фантазия была создана на основе книги Игоря Даченкова, Федора Петрова и Ларисы Пантелеевой «Дубенская верфь Петра Великого», по мотивам пьесы В. И. Калитвянского «Легенда о кимрском сапожнике» и имело под собой четкую фактическую основу.

Действие пьесы происходит в Кимре и на Дубенской верфи, в районе устья реки Дубны - одном из важных центров строительства русского флота для Балтики. По именному императорскому указу здесь триста лет назад, с 1711 по 1713 гг., строились парусные военно-транспортные суда голландского типа, тьялки, называвшиеся тогда в России «тялками».

Тут-то и разыгралась история крепостного плотника Мишки, который влюбляется в дочку купца и хочет выйти на волю, чтобы жениться. Да не тут-то было! Строгая барыня Глафира Петровна и слышать не хочет о том, чтобы дать своему крепостному вольную.

Все коллективы и артисты ДК «Октябрь», задействованные в спектакле, заслужили громкое «Браво!». Назову лишь некоторых из них. Это народный коллектив «Академический хор» (рук. М. Чайковская); Детский концертный хор «Подснежник» и хор молодежи и студентов (рук. Е. Хританкова); народный хор «Русская песня» (рук. В.Немцев); коллектив эстрадного танца «Настроение» (руководитель С.Курникова); хореографический коллектив «Балет Дубны» ДШИ «Вдохновение» (руководитель И.Зайцева). А также артисты, исполнившие главные роли - Давид Лапачи и Оксана Ляднович (скоморохи), Станислав Андреев (Михаил, крепостной), Дмитрий Тарасов (кимрский купец), Александра Никишина (дочь Пустынина), Елена Аликова (барыня Глафира Петровна); а также Светлана Барсукова, Андрей Бергман, Василий Черников, Даниил Петров, Павел Новосельцев, Геннадий Ризанов, Ирина Евсюкова, Михаил Графов, Александр Сидоренко, Станислав Волков, Иван Иванов, Олег Степанов, Артемий Ганин. Отдельные слова благодарности художнику Ирине Платоновой и художнику по костюмам Ирине Макаровой, а также Андрею Шлюеву и Борису Журавлеву (свет), Сергею Шляпину и Анатолию Слепневу (звук).

Вклад каждого из этой большой команды позволил создать на сцене по-настоящему интересное и красивое действо.

Анна Сухая

Фото Вячеслава Новожилова и Галины Сафиулиной