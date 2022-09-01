15 и 16 сентября в ДК «Мир» пройдут два концерта фестиваля «МузЭнерго», который ровно в эти дни отмечает своё пятнадцатилетие. А 17 сентября в библиотеке ОИЯИ состоятся дополнительные мероприятия: две лекции и показ документального кино. «Встреча» вспоминает, что же такое «МузЭнерго». В 2007-м фестиваль со странным названием был проведён впервые. В зале Администрации на Балдина собрались коллективы из Москвы, Самары, Калуги, Нижнего Новгорода и Воронежа (плюс одна дубненская группа). Стилистика программы была очень широкой: джаз, блюз, камерный авангард, фламенко, этника. Зрителям раздавали бесплатные цветные программки. Словом, для первого раза все оказалось на удивление качественно и грамотно, пусть даже самарский коллектив и прошёлся по рядам с шапкой, собирая деньги на обратный путь. Рост «фестиваля из провинции» оказался уникальным по каким угодно меркам. Уже со второго года существования «МузЭнерго» проводился трижды (!) в год, с 2008-го начались летние фестивали под открытым небом на Молодёжной поляне, куда охотно приезжали зрители из нескольких соседних регионов. Фестивальные концертные записи, к которым проявило интерес Радио России и Европейский радиовещательный союз, транслировались по всей Европе. Фестиваль приняли в международную ассоциацию джазовых фестивалей, о нём узнали самые неожиданные люди, включая Посла Мадагаскара, который охарактеризовал дубненский проект как «блистательное событие». В 2012-м Администрация Дубны назвала его «Культурным событием года», в 2019-м проект получил премию губернатора Московской области «Наше Подмосковье» в номинации «Творчество и духовное наследие». И неудивительно: в рамках проекта уже вовсю проводились отдельные концерты, включая стилистические программы вроде «кельтских вечеров» и кинопоказы с живой музыкой, а география выступлений только по области расширилась от Дубны до Электростали, Протвино, Егорьевска, Клина, Зеленограда, Дмитрова, Яхромы и Гжели, не говоря о соседних Кимрах. В 2013-м начался ещё и проект «МузЭнергоТур»: после очередного летнего дубненского фестиваля автобус с музыкантами-участниками начинал гастрольное турне на восток (в 2015-м рождённый в Дубне «музыкальный табор» добрался до побережья Тихого океана, дав 76 концертов за 80 дней пути). Ну, а всего за пятнадцать лет существования «МузЭнерго» показал публике больше тысячи музыкантов из 44 стран и был проведён ни много ни мало 21 раз! Когда в Россию приезжал федеральный министр внутренних дел Швейцарии (а впоследствии - президент страны) Ален Берсе, о состоянии дел в российской культуре и искусстве ему рассказывали отобранные Посольством полдюжины специалистов, и экспертом по современной музыке был выбран именно дубненский организатор фестиваля… Потом, как известно, начался коронавирус и все его мыслимые последствия. После нескольких лет вынужденной паузы юбилейный фестиваль возрождается в новом нестандартном формате, название которого говорит само за себя: «Кот в мешке». Имён музыкантов-участников и названий коллективов заранее объявлено не будет, но уже известно, что сохраняется международный статус события. Организаторы считают, что в непростых нынешних реалиях ни один слушатель не будет разочарован или обманут, ожидая конкретного артиста на сцене (того, что был заявлен, а потом заболел, не смог приехать, не получил визу и так далее). Авторитет и репутация «МузЭнерго» гарантируют профессионализм, качественный уровень, оригинальность и стилистическое разнообразие (в каждом концерте выступят четыре коллектива). «Рискуйте,- говорит оргкомитет.- Будет хорошо». Возможно, это звучит нескромно, но «МузЭнерго» и правда доказал своим многолетним подбором артистов, что разбирается в теме. Выступавший, например, в Дубне в 2008-м году на своём первом большом фестивале молодой и никому не известный гитарист Евгений Побожий, житель закрытого атомного Северска Томской области, впоследствии, в 2019-м, стал первым и единственным в истории российским музыкантом, победившим во всемирном джазовом конкурсе Института Хэрби Хэнкока, а теперь играет в Московском джазовом оркестре народного артиста РФ Игоря Бутмана. Это можно сравнить с тем, как в своём время Ван Клиберн прогремел на Международном фортепианном конкурсе имени Чайковского. Так что «рискнуть» действительно стоит. 15 и 16 сентября, ДК «Мир» (аллея Высоцкого, 1) Начало в 19:00. Билеты: dkmir-dubna.ru и в кассе ДК, тел. 216-44-44 Стоимость: 500 руб. 17 сентября, Библиотека ОИЯИ (ул. Блохинцева, 13) 14:00 - мастер-класс по джазовой импровизации 16:00 - лекция «Гитара в джазе» 18:00 - показ документального фильма «Джазист». Вход свободный.