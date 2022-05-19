В Детской музыкальной школе с 23 по 29 мая будет проходить фестиваль классической музыки Volga music fest. Его организаторами выступают пианисты Владимир и Елена Сушковы.

В рамках фестиваля состоятся мастер-классы по игре на фортепиано и скрипке, также зрителей ждет творческая встреча с композитором, пианистом, профессором РАМ им. Гнесиных, заслуженным деятелем искусств РФ Владимиром Довганем.

Проходить фестиваль будет в большом зале ДМШ (ул. Флерова, д. 4). Вход по билетам и абонементам.

Программа фестиваля доступна по ссылке https://vk.com/wall-193796714_17