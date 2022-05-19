СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
Фестиваль классической музыки Печать
19.05.2022 00:00

В Детской музыкальной школе с 23 по 29 мая будет проходить фестиваль классической музыки Volga music fest. Его организаторами выступают пианисты Владимир и Елена Сушковы.

 

В рамках фестиваля состоятся мастер-классы по игре на фортепиано и скрипке, также зрителей ждет творческая встреча с композитором, пианистом, профессором РАМ им. Гнесиных, заслуженным деятелем искусств РФ Владимиром Довганем.

Проходить фестиваль будет в большом зале ДМШ (ул. Флерова, д. 4). Вход по билетам и абонементам.

Программа фестиваля доступна по ссылке https://vk.com/wall-193796714_17

 
  		 
< Мая 2022 >
П В С Ч П С В
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии
Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)