18 мая в ДК «Мир» ОИЯИ пройдет творческий вечер артиста театра и кино Александра Носика «Пора подумать о душе…». В программе вечера - стихотворения известных поэтов, любимые песни из спектаклей и, конечно, разговор по душам. Страницы жизни через поэзию, прозу, рассказы о детстве, родителях, актёрской профессии. Накануне встречи с дубненской публикой артист дал эксклюзивное интервью, в котором сплелось все - чувства, мысли, настроение, посылы… - Александр, творческий вечер - особый жанр, к которому актер должен пройти свой собственный путь. Чем он выстлан для вас? - Действительно, творческая встреча - это особый жанр, особая из форм. И, несмотря на то, что актёр часто выходит на сцену, выйти в творческой встрече, наверное, посчитает нужным не каждый. Я вырос в Советском Союзе и был свидетелем того, как процветало это направление, оно было очень любимо зрителями. Помимо огромного количества гастролей театров, актёры ездили с творческими встречами, творческими вечерами. И я наблюдал, любил, смотрел творческие встречи своего отца. Это было очень интересно, это было очень наполнено. Огромное количество материала разнопланового. Действительно, это сложный жанр, потому что актёр один на сцене, без стройного сценария. Это всё равно некая компиляция из его творческих работ. Был свидетелем и других творческих встреч, которые, скорее, больше опирались на показ роликов из фильмов, это тоже было распространено. Такие творческие встречи мне нравились меньше, поэтому решился на свою - в общем, нужно было набраться определённой смелости. К тому же творческая встреча должна быть максимально разнообразной, разноплановой, поэтому для меня стала проблема - петь! Дело в том, что, когда я пришёл в театральный институт, я услышал, что петь я не буду никогда, потому что нет координации между голосом и слухом. И долгие годы я потихонечку занимался вокалом, и наконец-то совпало, видимо, сразу несколько причин, я всё-таки научился петь как актёр, поющий актёр. Я набрал уже материалы стихов и прозы. Это то, что нравится мне, это то, что трогает меня, потому что творческая встреча, конечно, должна быть пронизана присутствием самого исполнителя внутри всего материала. И появилась потребность! - Сейчас наблюдается новая волна интереса к подобным вечерам! - Да, и к тому же в связи с небольшими бюджетами во многих регионах нашей страны привести спектакли на гастроли оказалось невозможным. И творческие встречи вспомнили, их стали предлагать. Такое предложение поступило и мне. Я начал ездить. Для начала побывал в Волгограде и области по приглашению отдела культуры Волгоградской области, в ДК, в небольших станицах, в небольших городках. И таким образом постепенно включился в этот процесс на постоянной основе. Наверное, ещё первой пробой был интересный опыт - это кинофестиваль «Меридианы Тихого». Часть актёров приезжает на фестиваль, оставаясь во Владивостоке и принимая участие в фестивале, а часть ездит с концертами по региону, по Приморскому краю. И наверное, всё-таки первая проба пера, ещё такая незавершённая, неокрепшая, была там. Этот опыт для меня был очень важен, потому что, приступая к созданию творческого вечера для Волгограда, я уже понимал, чего хочу, понимал, что должно быть. В процессе многих первых выступлений отбирался материал, последовательность, время - трудоёмкая работа. Опираешься, смотришь на зрителей, слушаешь зал, слушаешь мнение, слушаешь себя, собираешь воедино… И вот сейчас есть достаточно завершённая форма, которая всё равно будет подвижна, потому что есть зритель, есть новые события, есть волнительное чувство, которое возникает в какой-то конкретный момент, и ты не можешь об этом не сказать. Такая творческая встреча родилась, она существует. И я с радостью её теперь могу представлять, преодолев страх выхода на сцену в творческой встрече, где ты один, преодолев страх исполнения песен. Все это наконец-то сложилось! - Название вечера «Пора подумать о душе…» созвучно с заглавным стихотворением вечера. Но есть в этом и более глубокий смысл? В чем он для вас? - «Пора подумать о душе» - действительно, заглавное стихотворение творческой встречи. Оно достаточно лёгкое, оно с хорошим чувством юмора, оно действенное, мощное, но само по себе стихотворение мудрое, очень глубокое и говорит о том, что, действительно, мы всё больше, наверное, отдаёмся суете, идём на поводу каких-то желаний, удовлетворения своих потребностей. Меркантильность мира, увы, крайне велика. Нежелание думать и нежелание чувствовать, нежелание переживать, особенно сопереживать, присутствует у всех и во всём. Мир стал жёстче, более жестоким, более холодным и чёрствым. Поэтому это стихотворение при всей легкости его подачи - крик о том, что, в общем-то, когда настанет момент и мы предстанем перед Всевышним, будет поздно оглядываться назад. О душе нужно думать сейчас, здесь и сейчас. И жить с духом, с Богом в душе, жить добротой. Это гораздо важнее, потому что это гораздо приятнее. Это сложнее, но в этом есть радость и честность. - Некоторые актеры мне говорили, что не готовы к творческому вечеру и считают это чем-то отдаленным для себя, оставляя на будущее, так же, как и написание мемуаров, к примеру… - Вы знаете, у меня в конечном счёте готовность выйти на сцену с творческой встречей родилась благодаря двум причинам: появился спрос и появилось желание. Но желание ещё было неоформленное, потому что не было спроса. И можно было, как говорят актёры, отложить это на потом. Но у меня как раз пришло время! И надо было выйти с готовой программой. А дальше начинается только работа. Режиссёр - он же исполнитель, он же редактор, собиравший материал, это одно лицо, и это лицо - я. Я говорю, что, скорее всего, это совместная со зрителями режиссура, потому что я долго крутил, вертел эту встречу, думал, как расположить, как расставить, какая последовательность, о чём, от чего, к чему. Всё равно это рассказ о себе, даже не совсем о себе, а через себя, рассказ о своей оценке мира, о том, что тебя трогает, волнует, заставляет переживать, радоваться и грустить. И, выстроив эту более гармоничную структуру, родился вечер, поэтому это совместное творчество моей души, её потребности и зрительской симпатии, зрительских реакций к этому. - Выходя на сцену и оказываясь тет-а-тет со зрителями - какие обычно самые первые чувства и как они расцветают к завершению вечера? Выйти на сцену - это всегда безумно волнительно, будь то спектакль, который ты играешь уже 20 лет или который только что выпустили, премьерный. И тем более волнительно выйти с творческой встречей, потому что опереться тебе уж явно не на что. Только ты сам! Тот материал и твоя память, на которую тоже нужно опираться, и она должна быть крепкой, надёжной и от волнения не подвести тебя! Суфлёров нет. Никто не поможет. Ты выходишь каждый раз как на знакомство с человеком. И это волнительно, это интересно. И при всей теплоте встреч при выходе на сцену есть некоторое недоверие у зрителя, потому что он ждёт, он хочет сопережить с тобой что-то, получить от тебя эту энергию, этот посыл, твою мысль, твои чувства. Первые несколько минут общего знакомства, наверное, это пристройка друг к другу, попытка договориться, попытка наладить связь. А потом уже наступает время священнодействия, и ты читаешь первое стихотворение. И это, конечно, самый сложный момент. И если здесь ты не наврёшь, если не струсишь, если твоё волнение тебя не введёт в заблуждение, скорее всего, ты побеждаешь, и после этого происходит удивительное. Зритель готов тебя слушать, зритель готов тебя принимать, и он ждёт от тебя следующий материал. И тут уже можно даже шалить, тут можно делать в хорошем смысле творческие провокации. Начинается диалог. В конце, конечно, опустошение. Ты уставший, счастливый, довольный. Но главное, чтобы зритель был доволен, тогда всё это будет. Зритель радуется, зритель сопереживает, зрительно, эмоционально заведён, значит, ты сделал свою работу правильно, и всё это к тебе начинает возвращаться через ощущение радости, какого-то безумного прилива энергии. Замечательное чувство! - Французская актриса Сара Бернар говорила: «Велик тот артист, который заставляет зрителей забыть о деталях». А о чем вы заставляете забывать и пробуждаете вспомнить своего зрителя? - О чём я заставляю зрителей забыть? Забыть о телефонах, стараюсь заставить забыть о сиюминутных сегодняшних суетных проблемах. Скорее некий мусор нашего бытия. Я стараюсь помочь забыть их о каких-то клише в восприятии. Я пытаюсь во время творческой встречи достаточно остро, в хоккее есть такой термин - раздёргивать зрителя, выводя его из состояния комфорта, чтобы он лучше слышал. Потому что, когда мы теряем привычную почву под ногами, мы воспринимаем иначе, гораздо глубже, ярче, точнее… Я стараюсь заставить его снять с себя броню обычного повседневного человека, броню, через которую очень часто не способны пробиться зло и агрессия, но и добро и мысли какие-то. Я заставляю его вспомнить о своей душе, о таланте человека любить. Я не знаю, насколько это получается. Стараюсь заставить вспомнить о самых трогательных моментах его жизни. О грустных и светлых. Наверное, будет так вернее сказать, я стараюсь его заставить вспомнить о самом себе, найти самого себя под огромной чешуёй защитных костюмов. - Какой главный посыл зрителю вы направляете своим творческим вечером? - В этом, наверное, и есть мой главный посыл творческой встречи. Будьте самими собой, живите, чувствуйте, переживайте, любите! - Александр, если говорить об актерстве - в чем его волшебство? - Волшебство актёра заключается в том, чтобы силой своей воли, своего сердца, своего переживания, своей мысли, бьющейся в подкорке мозга, заставить людей ожить, почувствовать, оголить свою душу. Вспомнить о том, чего человек стыдится, и заставить человека вспомнить о том, чем он может гордиться. Заставить человека вспомнить, когда он себя предал, и заставить вспомнить себя, каким он был, когда любил. И вообще заставить вспомнить это ощущение любви! Беседовала Элеонора ЯМАЛЕЕВА Фото Дмитрия БУЛГАКОВА