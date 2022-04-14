20 апреля в Доме культуры “Мир” ОИЯИ состоится второй концерт нового цикла “Знакомство через музыку. Музыкальное наследие стран-участниц ОИЯИ”. О нем мы побеседовали с директором Дубненского симфонического оркестра Натальей Кастро и дирижером Сергеем Поспеловым, чтобы из первых уст узнать о концертной программе, которая на этот раз посвящена Германии. - Наталья Александровна, на этот раз слушателей будет ждать музыка Бетховена. Не Бах, Вагнер, Штраус, Вебер, или Брамс, а именно Людвиг Ван Бетховен. Почему? - Каждый из композиторов, вами перечисленных, бесспорно, был бы достоин стать ярким представителем музыкальной культуры Германии, собственно, каждый из них в разные времена таковым и являлся. Но время само выбирает своих героев. Так, музыка Баха, подобно старым готическим соборам Германии, вся устремлена в небо, к Богу, противопоставляя себя каждодневной обыденности. Музыка Вагнера – реформаторская, масштабная, соответствующая революционным настроениям 1848-1849 гг. Музыка Брамса – противоречивая в своих настроениях, передающая сложный душевный мир современника, но очень рационально выстроенная по своему языку и формам. Все, как требовало тогда время. Искусство каждого из них – это кульминация целой эпохи в истории музыки. Но Бетховен - он на все времена. Как немеркнущий этический идеал. - Да, Бетховен – на все времена, поэтому он самый исполняемый композитор в мире на сегодняшний день. По-вашему, в чем именно секрет? - Думаю, в том, что великому Бетховену удавалось создавать творения, ошеломляющие по силе своего воздействия. Причём эта сила воздействия привлекательна как для слушателей, так и для исполнителей! И конечно, в том, что музыка Бетховена всегда актуальна - каждое поколение видит в композиторе своего современника. Потому что мужество, благородство, любовь, красота, честность, верность - все то, что в ней отображается, важно всегда, для каждой эпохи, для каждого народа. А на сегодняшний день, когда мы возлагаем такие большие надежды на культуру, которая объединяет, музыка Бетховена должна звучать, и она звучит повсеместно и ежечасно. - В ДК «Мир» прозвучат его скрипичный и фортепианный концерты в сопровождении струнной группы Дубненского симфонического оркестра. Подобное переложение для камерного состава - это же очень тонкая, высокопрофессиональная работа. - Сергей Петрович Поспелов - отец Сергея Поспелова, музыкант с большой буквы, дирижер, скрипач. Его переложения для камерного состава - кладезь для московских оркестров и, конечно, для нашего! Да, бесспорно, для этой работы нужны фундаментальные теоретические знания, да и практические навыки тоже. Ведь это не только техника передачи голосов от одних инструментов другим. Это ещё и композиторское мышление, понимание особенностей различных музыкальных направлений, стилей, жанров и форм. - Наталья Александровна, камерная музыка обладает удивительным эффектом, создавая ощущение, что музыканты играют только для тебя. На ваш взгляд, чувство «избранности» важно для слушателя? - Уверена, что важно. Это как серьезный разговор, вживую, не по телефону, когда затрагивается что-то очень личное, когда возникает сопереживание, доверие или, наоборот, неприятие, отторжение. Это контакт напрямую, где ты не можешь остаться безучастным и равнодушным. - Сергей, в детстве Бетховен играл на скрипке и часто наслаждался музыкальной импровизацией, а не игрой по партитуре. Его отец однажды сказал: «Я не могу этого вынести - играй по нотам, иначе твоя игра не будет много значить!» Как вы относитесь к импровизации? - Последнее время мне часто задают этот вопрос… Да, музыкантов с классическим образованием с детства ругают за неправильные ноты. Играть нужно в точности то, что написал композитор, любое вольнодумство наказывается. Но, поверьте, ноты – не истина в последней инстанции, а материал, с которым можно работать. У музыканта импровизация рождается в момент игры. Рождается – и через секунду исполнитель может ее уже не помнить. Он не учит ее заранее, предварительно не сочиняет и не продумывает, а просто выходит на сцену и начинает играть. И тогда он увлекает публику и чувствует, что находится с ней на одной волне. Тогда сразу легче играть, твоя энергия кружится в зале и возвращается к тебе… Да, я хорошо отношусь к импровизации! - После смерти Моцарта в 1791 году венский граф Вальдштейн сказал молодому Бетховену, что если он будет достаточно много работать, то получит «дух Моцарта через руки Гайдна». Действительно, произведения раннего периода были написаны именно под влиянием этих его предшественников. Расскажите, в чем этот дух выражается? - Надо сказать, что Бетховен действительно много работал, и «дух Моцарта через руки Гайдна» он получил. А с его великими предшественниками Бетховена объединяет, пожалуй, универсальность художественного мышления, логичность, ясность художественной формы. В их сочинениях органично сочетаются чувства и интеллект, трагическое и комическое, точный расчёт и естественность, непринуждённость высказывания. - Когда Бетховен сочинял, он делал наброски в альбомах - это дает бесценные знания о том, как он писал музыку. Что было в тех набросках? - Вы правы, иногда найденная пометка автора, наброски в партитуре могут развернуть интерпретацию исполнителя кардинально. Например, последний, Шестнадцатый квартет Бетховена (Фа мажор), до сих пор остается загадкой. Композитор снабдил его жизнерадостный финал пометкой: «С трудом найденное решение» и двумя мотивами-эпиграфами. Под первым - медленным, трагическим, вопросительного характера, подписано: «Должно ли это быть?» Второй - энергичный, утверждающий, в темпе аллегро, имеет подпись: «Это должно быть! Это должно быть!». Вот и думайте, как это сыграть? - Произведения композитора сочетают в себе монументальность и сентиментальность. Какие чувства вам наиболее близки? - Поскольку я ученик профессора, народного артиста СССР Эдуарда Грача, мне близка и экспрессивная исполнительская манера, монументальность, размах. Но при этом – как же без теплоты чувств, нежности и любви? Пусть это сентиментально, но как красиво! Беседовала Элеонора Ямалеева