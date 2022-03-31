Русофобская истерия и мания санкций в западном мире направили свое острие и на российскую культуру. Уже через сутки после начала спецоперации стало известно, что концертный зал «Карнеги-холл» отменил гастроли российского пианиста Дениса Мацуева и дирижёра Валерия Гергиева в Нью-Йорке. Затем мэр Милана Джузеппе Сала призвал Гергиева осудить действия России в отношении Украины. После отказа Гергиева последовал разрыв контракта между музыкантом и театром «Ла Скала». Сотрудничество с Валерием Гергиевым прекратили Мюнхенский филармонический оркестр, Баварская государственная опера, Венский филармонический оркестр. «Культурные» санкции коснулись и российской оперной певицы Анны Нетребко. Миланский оперный театр «Ла Скала» отменил участие народной артистки РФ Анны Нетребко в мартовских спектаклях. В театре объяснили это болезнью певицы. Нетребко в своём инстаграме написала, что это ложь и она абсолютно здорова, но на спектакли не приедет. Баварская опера также прекратила сотрудничество с оперной дивой из-за отсутствия публичного осуждения военной операции на Украине. Есть и другие примеры «культурной» русофобии. Например, Каннский кинофестиваль запретил участие официальной российской делегации в 2022 году. Но, конечно, переплюнуть всех в своём русофобском рвении пока удалось Греции. Там ни много ни мало наложили санкции… на музыку Петра Ильича Чайковского, потому что он русский! По сообщениям местного Министерства культуры и спорта, произведениям Чайковского запрещено появляться в Греции. Правда, пионерами были США, где «Щелкунчика» посчитали расистским и унизительным, и Германия, где в Берлине накануне нового 2022 года балет «Щелкунчик» был и вовсе запрещен. В своем выступлении 16 марта глава государства подчеркнул, что сейчас во многих странах запада людей подвергают травле лишь за то, что они родом из России. Им отказывают в оказании медпомощи, лишают работы, а детей выгоняют из школ. «Запрещают русскую музыку, культуру и литературу», - уточнил Владимир Путин. Он добавил, что запад теперь действует по-хамски и показывает свою истинную натуру. Это правда. Но более ужасно то, что санкции в отношении русской музыки, и куда более обширные, уже десятилетиями осуществляются внутри самой России… В подавляющем большинстве российских эфиров в общественных пространствах русская национальная музыка в ее историческом аспекте запрещена. Вы удивлены? А вы прислушайтесь в Дубне к тому, что звучит в трансляциях местных российских радиостанций, на большинстве каналов российского телевидения, в общепите и в магазинах. А российский интернет? Вдумайтесь только. Российская компания «Яндекс» признана Государственной Думой стратегическим предприятием по трансляции информации. Что же транслирует это стратегическое предприятие в сфере музыки? Зайдите на портал «Яндекс.Музыка». В сонме «вечных» и «новых» хитов, популярных плейлистов и всего прочего вы не отыщете ни русской песни, ни русского романса, ни национальной инструментальной и танцевальной музыки, ни песен советского периода, ни богатейшей отечественной хоровой культуры, ни Глинки, ни Чайковского, ни Рахманинова, ни Прокофьева, ни Свиридова… В оскопленном современными музыкальными «поставщиками» сознании молодых пользователей этого всего вообще не было. Как и не было в истории мировой музыкальной культуры Вивальди, Баха, Верди, Бизе, Брамса, Листа, Шопена… Зато на том же Яндексе в разделе «Об истории и искусстве» вам подробно расскажут о трусах и бюстгальтерах. Это же целенаправленное оболванивание детей и молодежи. В настоящее время музыке принадлежит особая роль в формировании внутренних корней национальной идентичности в связи с современными технологиями ее распространения и возможностями восприятия. Но при этом с ранних детских лет впечатления в сфере музыки в России в последние десятилетия определяет современная попса, причем по большей части англоязычная. Ухо российского ребенка обречено постоянно находиться в сфере этого мутного потока, в том числе и потока разнузданной российской попсы, к национальному искусству отношения не имеющей. Причем целенаправленно сконцентрированное на попсе русло господствующего музыкального потока зачастую определяется хозяевами сетевых фирм, не проживающими в Дубне и даже не проживающими в России. Почему им на откуп отдается право влияния на сознание все новых и новых поколений российской молодежи, ибо каждый человек в своих взглядах и приоритетах формируется окружающей его средой. Национальный интонационный код русской музыкальной речи исчезает, а чужеродное, привнесенное становится родным. Очень показательно в этом отношении с неимоверной помпой проходящее на первом канале шоу «Голос. Дети». Почему российские Ульяны, Анны, Ксении, Елизаветы, Марии, Елисеи и другие Иваны да Марьи на российском телевизионном шоу поют англоязычные эстрадные песни? Да потому, что это их музыкальный идеал, их музыкальная родина. Они так воспитаны. В России!? Я уже не говорю об организаторах всего этого и о членах жюри, млеющих перед камерами от культурной экспансии. Хочу сразу оговориться, что я не выступаю ни за какие-либо ограничения и запреты. Совершенно нет. Я выступаю за суверенное право русской культуры, русского национального музыкального искусства и музыкального искусства многочисленных народов нашей страны полнокровно, широко и равноправно быть представленными в России. И не просто представленными, а представленными приоритетно. Национальное наследие должно стать основой коммуникации граждан России в сфере музыки, так же, как и русский язык является основой словесной коммуникации, несмотря на массовое увлечение изучением иностранных языков… В этом основа суверенитета нашей страны. Возвращаясь к именам прославленных во всем мире музыкантов, вместе с чувством глубокого сожаления по поводу санкций, хочу подчеркнуть их обратную направленность, ибо тем самым Европа и США лишили себя участия столь выдающихся деятелей искусств в культурной жизни своих стран. Зато россияне смогут чаще наслаждаться искусством великих Мастеров. Другой вопрос, а что значат имена Гергиева, Нетребко, Мацуева или Темирканова, Курентзиса, Спивакова, Башмета… для современной российской молодежи, ориентированной на музыкальный примитивизм. Жаль. Ведь они - будущее России. Евгений Ставинский, художественный руководитель и главный дирижер Дубненского симфонического оркестра Фото РИА новости