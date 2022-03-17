20 марта в ДК «Мир» ОИЯИ состоится первый концерт цикла «Знакомство через музыку. Музыкальное наследие стран-участниц ОИЯИ» в исполнении Дубненского симфонического оркестра. О премьере музыкального проекта, который станет очередным шагом в проявлении многолетней творческой дружбы оркестра и Института, мы побеседовали с директором оркестра Натальей Кастро. - Наталья Александровна, буквально на днях вы представите публике свой уникальный проект. Расскажите, пожалуйста, о самой концепции, идее его создания. - Идея была задумана задолго до сложившейся ситуации. Она очень красивая и интересная для нас как музыкантов, ведь это прежде всего повод обратиться к музыкальному наследию данных стран, изучить, найти наиболее интересные, наиболее национальные, возможно, менее знакомые или, наоборот, самые знаковые произведения композиторов. Найти также не только разнообразную музыку, но и показать в этом цикле разные составы - дуэты, трио, квартеты, камерные ансамбли и, конечно, большой состав! - Музыка каких композиторов будет звучать 20 марта в ДК «Мир» ОИЯИ? - Цикл откроет музыка венгерского композитора Белы Бартока, прозвучит его скрипичная соната N1. В начале 1920-х гг. Барток создал две сонаты для скрипки, которые стали новым словом в скрипичном искусстве. В своих сонатах Барток представил совершенно иную трактовку инструмента - вместо лирического, скрипка зазвучала как венгерский народный инструмент - цимбалы, исполняя аккорды на пиццикато. Далее программу продолжит созданное в 1945 году остро-пронзительное Фортепианное трио Мечислава Вайнберга (Польша - Россия). Его сочинения довольно редко звучат в концертных залах, лишь к 100-летию композитора на афишах чаще стали появляться программы с его произведениями. Поэтому для дубненской публики услышать столь редкое исполнение фортепианного трио Вайнберга - событие! - Кто выйдет на сцену в этот вечер? - Исполнители - солисты Дубненского симфонического оркестра Сергей Поспелов, Маргарита Поспелова, Федор Землеруб. О каждом из них можно рассказать многое - все они лауреаты международных конкурсов, замечательные ученики звездных исполнителей - народного артиста СССР, профессора МГК Эдуарда Грача - Сергей Поспелов, известной концертирующей пианистки, профессора О.М. Яблонской (США) - Маргарита Поспелова, профессора МГК, народной артистки СССР Н.Н. Шаховской - Федор Землеруб. - Если поразмышлять, каким вы видите проект в его развитии? - Объем музыки, которую можно включить в данный проект, очень велик. Думаю, стоит ограничить себя временными рамками и провести цикл концертов с марта по декабрь 2022 года. Пусть будут чередоваться разнообразные жанры, составы, но в заключение в декабре мечтаем о большом составе оркестра и, например, о Румынской рапсодии Дж.Энеску… Время покажет, как все сложится. - Вспомните, пожалуйста, как музыканты оркестра восприняли новый формат, который вы им предложили? Может быть, от них поступают какие-то необычные предложения по дальнейшим программам? - Атмосфера в нашем коллективе очень творческая. Это отдельный разговор, о музыкантах оркестра. Они необыкновенные. Я восхищаюсь каждым. То, с каким пиететом, профессиональным уважением они относятся к нашему дирижеру Сергею Поспелову, дорогого стоит. На этом держится и качество, и результат. А уж когда ставится творческая задача - никто не остается в стороне. Проект горячо обсуждался всеми нами. Маргарита Поспелова, например, мечтает сыграть 3-й фортепианный концерт Бетховена, поэтому один из концертов цикла мы посвятим немецкому гению, включив в программу и его скрипичный концерт. Но главное, в чем мы едины с нашими музыкантами, это то, что каждая отдельная программа должна стать частью общего тщательно продуманного замысла. - Д. Д. Шостакович говорил, «...благодаря музыке вы найдете в себе новые неведомые вам прежде силы. Вы увидите жизнь в новых тонах и красках». Невероятная миссия у музыкантов, не правда ли? - Да, иногда сама себе завидую, когда сижу в зрительном зале на наших концертах. Музыка ведь может обнулить весь накопившийся негатив, дать начало новому восприятию привычного, дать знать, что можно ответить на многие жизненные вопросы… Элеонора ЯМАЛЕЕВА