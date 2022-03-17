СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
Познакомиться с традициями Печать
17.03.2022 00:00

Масленица – замечательный способ познакомить студентов с народными обычаями и традициями. В структурном подразделении №3 Дмитровского техникума в Дубне повеселились на славу и вспомнили о традициях, связанных с праздником.

 

Студенты узнали об истории праздника, приняли участие в старинных русских играх и забавах. В театрализованном представлении «Как Федот весну добывал» под руководством ведущего библиотекаря А.А.Платоновой приняли участие студенты 1 и 2 курсов.

Руководство учебного заведения выражает признательность за помощь в организации праздника сотрудникам городской библиотеки левобережья, ДК «Октябрь», а также преподавателям И.А. Бобровской, О.И. Бойковой, Т.В.Покудиной и Б.Р. Пивоварову. А всем студентам - за активное участие!

Подготовила Людмила ПЕТРОВА
  		 
< Марта 2022 >
П В С Ч П С В
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии
Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)