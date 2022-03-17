Масленица – замечательный способ познакомить студентов с народными обычаями и традициями. В структурном подразделении №3 Дмитровского техникума в Дубне повеселились на славу и вспомнили о традициях, связанных с праздником.

Студенты узнали об истории праздника, приняли участие в старинных русских играх и забавах. В театрализованном представлении «Как Федот весну добывал» под руководством ведущего библиотекаря А.А.Платоновой приняли участие студенты 1 и 2 курсов.

Руководство учебного заведения выражает признательность за помощь в организации праздника сотрудникам городской библиотеки левобережья, ДК «Октябрь», а также преподавателям И.А. Бобровской, О.И. Бойковой, Т.В.Покудиной и Б.Р. Пивоварову. А всем студентам - за активное участие!

Подготовила Людмила ПЕТРОВА