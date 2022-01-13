7 января фестиваль искусств «Серебряная псалтирь» информационно поддержал песочный спектакль «Снежная королева» московского «Театра на песке», проходивший на сцене ДК «Октябрь».

Главная волшебница и художник по песочной анимации лауреат международных конкурсов Екатерина Шеффер уже неоднократно выступала в рамках нашего фестиваля с песочными сказками, песочными зарисовками на стихи классиков русской поэзии. Именно в рамках прошлых фестивалей дубненцы впервые познакомились с этим уникальным творчеством. Теперь это уже самостоятельное выступление.

Песочные спектакли весьма интересны как детям, так и взрослым. Технические средства позволяют спроектировать песочные картины на большой экран со специально подсвеченного стола, на котором и рисует Екатерина одну картину за другой, будто бы воспроизводя мультфильм.

Тени и полутени, блики, перспектива, интересные композиционные решения - все есть в этих песочных картинах, и это особенно интересно людям, умеющим рисовать красками.

В спектакле есть момент, когда чтец подходит к песочному столу и рисует, как умеет, принцессу и принца, к котором попала на некоторое время Герда, и в этот момент зрители понимают, что рисовать песком не так уж и просто, хотя все видели, как легко, быстро и непринужденно это делает Екатерина.

Спектакль прекрасно дополняет великолепное чтение сказки за всех героев в исполнении профессионального актера Алексея Ермакова, который ярко и образно голосом передает характеры героев сказки.

Живая музыка, сопровождающая каждый сюжет сказки, в исполнении Серёжи Сирина гармонично дополняет весь спектакль. В общем, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

У этого молодого творческого коллектива большой творческий потенциал. Недавно театр показал «Рождественскую мистерию» по знаменитому «Щелкунчику» с музыкой Петра Ильича Чайковского в исполнении симфонического оркестра. И это невероятная творческая задача, в которой надо учесть не только время прочтения отрывка и игру на музыкальном инструменте одного музыканта, он-то как раз может подстроиться под художника, добавив музыки для того, чтобы художник успел нарисовать картину на ту или иную сцену, но целый симфонический оркестр вряд ли сможет так ориентироваться и добавить в случае необходимости импровизированной музыки на тему спектакля. Это, скорее всего, возможно осуществить только путем многих репетиций, что практически невозможно для творческих людей, живущих в разных регионах.

Екатерина как настоящий мастер песочной анимации международного класса, Алексей как актер и режиссер смогли подобрать такие музыкальные отрывки из всем известной музыки, рассчитать по времени чтение текста и, самое главное, рисование песком, что смогли уложиться в одну репетицию с оркестром. На мой взгляд, это очень высокий профессионализм.

Надеюсь, что на следующем фестивале искусств «Серебряная псалтирь» мы сможем представить такой проект.

Елена ЗЛОБИНА

Фото Александра КУЛДОШИНА, НФС «Образ», руководитель В.В.НОВОЖИЛОВ