СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
Новые и старые участники фестиваля искусств Печать
13.01.2022 08:19

8 и 9 января состоялись творческие встречи с лауреатом международных конкурсов, певицей, автором песен и многих творческих программ москвичкой Дарьей  Алексеевской и полюбившимся многим авторским дуэтом дубненцев Галиной и Михаилом  Приходько.

Дарья Алексеевская, талантливая певица (сопрано) с большим творческим репертуаром, включающим в себя и классические вокальные произведения, и русские духовные стихи, старинные и современные песни, нашла информацию о нашем фестивале в интернете. Ей очень понравилась идея и концепция проекта, и она решила принять в нем участие.

 

Галина и Михаил Приходько знакомы многим любителям авторской песни. В 2013 году они переехали в наш замечательный наукоград, чему рады и сами, и многие дубненцы. Творческий потенциал в новых песнях и проектах этого дуэта постоянно всех радует. Михаил пишет новые песни, Галина работает в хоровой школе мальчиков и юношей «Дубна» с самыми маленькими детьми, развивая, воспитывая их через прекрасный мир музыки, радости и добра. Вместе они ежегодно радуют всех родителей и остальных зрителей новыми спектаклями.

Богатый разнообразный репертуар, неиссякаемый, порой искромётный, весёлый разговор со зрителем не оставляют никого равнодушным на их концертах. И всегда после концерта в душе надолго остается светлая радость, а это один из лучших критериев оценки творчества любого исполнителя.

В творчестве всех участников нашего фестиваля всегда есть место для веры, место для Бога, и это главное. Бог дал талант, человек его приумножает в годы учебы, трудится над ним, взращивая до профессионального уровня, и многие свои произведения талант посвящает именно Творцу. Встречаясь с таким творчеством, зрители прежде всего отдыхают душой, вместе с тем здесь всегда есть место для размышлений о смысле жизни, о своем месте в этом мире, о своем пути к Богу.

Любые времена сложны, неоднозначны, порой тяжелы, но Бог не зря дал многим из нас разные таланты, кому-то петь, кому-то сочинять стихи или музыку, писать картины и т.д. Все это для того, чтобы радовать друг друга, воодушевлять, укреплять в вере, утешать, понимать, что ты не один и что у тебя много соратников и единомышленников.

Приходите на концерты и творческие встречи фестиваля искусств «Серебряная псалтирь»!

Елена ЗЛОБИНА
  		 
< Января 2022 >
П В С Ч П С В
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии
Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)