8 и 9 января состоялись творческие встречи с лауреатом международных конкурсов, певицей, автором песен и многих творческих программ москвичкой Дарьей Алексеевской и полюбившимся многим авторским дуэтом дубненцев Галиной и Михаилом Приходько. Дарья Алексеевская, талантливая певица (сопрано) с большим творческим репертуаром, включающим в себя и классические вокальные произведения, и русские духовные стихи, старинные и современные песни, нашла информацию о нашем фестивале в интернете. Ей очень понравилась идея и концепция проекта, и она решила принять в нем участие. Галина и Михаил Приходько знакомы многим любителям авторской песни. В 2013 году они переехали в наш замечательный наукоград, чему рады и сами, и многие дубненцы. Творческий потенциал в новых песнях и проектах этого дуэта постоянно всех радует. Михаил пишет новые песни, Галина работает в хоровой школе мальчиков и юношей «Дубна» с самыми маленькими детьми, развивая, воспитывая их через прекрасный мир музыки, радости и добра. Вместе они ежегодно радуют всех родителей и остальных зрителей новыми спектаклями. Богатый разнообразный репертуар, неиссякаемый, порой искромётный, весёлый разговор со зрителем не оставляют никого равнодушным на их концертах. И всегда после концерта в душе надолго остается светлая радость, а это один из лучших критериев оценки творчества любого исполнителя. В творчестве всех участников нашего фестиваля всегда есть место для веры, место для Бога, и это главное. Бог дал талант, человек его приумножает в годы учебы, трудится над ним, взращивая до профессионального уровня, и многие свои произведения талант посвящает именно Творцу. Встречаясь с таким творчеством, зрители прежде всего отдыхают душой, вместе с тем здесь всегда есть место для размышлений о смысле жизни, о своем месте в этом мире, о своем пути к Богу. Любые времена сложны, неоднозначны, порой тяжелы, но Бог не зря дал многим из нас разные таланты, кому-то петь, кому-то сочинять стихи или музыку, писать картины и т.д. Все это для того, чтобы радовать друг друга, воодушевлять, укреплять в вере, утешать, понимать, что ты не один и что у тебя много соратников и единомышленников. Приходите на концерты и творческие встречи фестиваля искусств «Серебряная псалтирь»! Елена ЗЛОБИНА